Kate Scott : très complice avec Thierry Henry, fan de Manchester United... Qui est la présentatrice du Ballon d'or ?

La journaliste anglaise Kate Scott est à la présentation pour la seconde année consécutive avec Thierry Henry.

La cérémonie du Ballon d'or change de présentateurs en 2026 pour faire place à la nouveauté à Londres. L'année dernière, l'organisation avait besoin d'un renouvellement selon les mots choisis pour donner un côté plus international. Ce sont la journaliste britannique Kate Scott et une autre légende du football, le Néerlandais Ruud Gullit qui étaient au micro pour le sacre d'Ousmane Dembélé. Elle fera cette fois la cérémonie avec Thierry Henry à ses côtés qu'elle connait bien.

Kate Scott est moins célèbre que le champion du monde 1998. Elle n'est pas pour autant une inconnue chez les fans de foot. Sur la célèbre chaîne CBS, la journaliste présente une très célèbre émission sur la Ligue des champions aux côtés donc de Thierry Henry, qui a fait son trou depuis des années à la télévision anglaise, mais aussi avec Jamie Carragher et Micah Richards.

"En tant que Britannique, et surtout pour quelqu'un comme moi qui a beaucoup vécu à l'étranger et qui passe beaucoup de temps à représenter le Royaume-Uni aux États-Unis, c'est génial de pouvoir vivre ça là où le football est au cœur de la culture. Lorsque j'ai animé la cérémonie l'année dernière à Paris et qu'Ousmane Dembélé a remporté le trophée, c'était une histoire parfaite, car le public a réservé un accueil exceptionnel à ce joueur, ce qui a rendu ce moment vraiment spécial. Nous pourrions potentiellement vivre le même genre de moment avec Harry Kane" a expliqué la jeune femme à GQ. Et quand on lui demande ce qu'elle pense de l'animation avec Thierry Henry, elle en est fan ! "Pour moi, c'est facile de travailler avec quelqu'un que l'on connaît bien. Je sais ce qui amuse Thierry, je sais à quel moment il aura peut-être envie d'intervenir pour faire une blague ou quoi que ce soit d'autre. Je pense donc que notre amitié est extrêmement utile à notre travail."

Kate Scott, de Manchester United à la télévision

Fan de Manchester United, Kate Scott travaille à 15 ans à deux pas du stade Old Trafford, dans une boulangerie. Étudiante en langues européennes, elle fera la route vers l'Espagne, l'Allemagne, la France ou les États-Unis, où elle travaillera pour différents médias anglophones et hispanophones.

"J'aimais voyager et je voulais être traductrice. Moi, j'étais douée en sports. Rapidement un poste de présentateur s'est libéré. J'ai fait un essai et deux jours plus tard, j'étais à l'antenne en direct", explique-t-elle pour L'Equipe. Désormais, elle est donc l'une des stars de CBS avec des séquences cultes à chaque soirée de Ligue des champions, notamment avec Thierry Henry.