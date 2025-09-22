"Un très grand joueur une fois marié et stabilisé" : qui est Rima Edbouche, la femme d'Ousmane Dembélé ?

Rima Edbouche, la femme d'Ousmane Dembélé, fait parti des personnes qui ont métamorphosé l'attaquant français ces dernières années.

Ce lundi 22 septembre, Ousmane Dembélé pourrait rentrer dans l'histoire du football français en remportant le Ballon d'or 2025. Il serait alors le sixième joueur français à mettre son nom à ce prestigieux trophée individuel. Pour y parvenir, le Parisien a réalisé la meilleure saison de sa carrière. Des buts, des passes décisives, pas de grosses blessures, comme à l'époque où il évoluait à Barcelone, et surtout des trophées. Ligue 1, Coupe de France et surtout, la Ligue des champions, compétition pour laquelle il s'est vu décerner le titre de meilleur joueur. Tous les signaux sont donc au vert pour le numéro 7 des Bleus.

Pourtant, la carrière de Dembélé n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Souvent blessé, le Français n'avait pas forcément une hygiène de vie irréprochable quand il évoluait en Allemagne ou en Espagne. Il a d'ailleurs avoué être beaucoup plus professionnel désormais. Une métamorphose rendue possible par ce que le joueur s'impose désormais en dehors du terrain. Et Rima Edbouche, la femme d'Ousmane Dembélé, n'y serait pas totalement étrangère. "Dès ses débuts, je savais qu'il deviendrait un très grand joueur une fois marié et stabilisé", a notamment lancé Armand Djiré, le découvreur breton du champion du monde.

Rima Edbouche, la femme d'Ousmane Dembélé, avec leur fille lors de la finale de LDC le 31 mai 2025. © SIPA (publiée le 22/09/2025)

Rima Edbouche, maman d'une petite fille avec Dembélé

Alors qui est donc la clé de la réussite d'Ousmane Dembélé ? Rima Edbouche est très discrète dans les médias et semble pourtant peu impliquée dans la carrière du Français. Le couple s'est marié en 2021 lors d'une cérémonie religieuse, aux côtés de proches. Rima Edbouche, la femme d'Ousmane Dembélé et Ousmane Dembélé sont également devenus parents pour la première fois en septembre 2022 avec une petite fille.

Rima Edbouche et sa fille à peine aperçue dans les gradins ou sur le terrain après la finale de Ligue des champions face à l'Inter Milan en mai dernier, forment depuis un "cocon" pour Dembélé, comme il l'a lui-même expliqué au Parisien. "Dans ma vie, j'ai toujours été discret et tranquille. Je suis casanier et la maison, c'est mon cocon. Quand je suis chez moi tranquille, c'est difficile de me sortir, même pour aller manger un morceau", a-t-il confié.

La femme de Dembélé, une influenceuse qui se montre, mais ne s'affiche pas

Rima Edbouche est par ailleurs connue sur les réseaux sociaux comme influenceuse dans l'univers lifestyle et mode. Mais contrairement à beaucoup dans ce milieu, elle ne montre presque jamais son visage ni sur ses vidéos ni sur ses publications, un choix assumé et respectueux de ses convictions.

Lors de la finale de la Coupe de France, elle s'était d'ailleurs affichée avec un voile, provoquant les messages haineux sur les réseaux sociaux... Cela n'empêche pas la jeune femme d'avancer dans ses projets, au point de devenir une vraie auto entrepreneuse. Elle a d'ailleurs lancé récemment sa marque de vêtements nommée Razalae, qui propose des pièces modestes, élégantes, fidèles à ses principes.