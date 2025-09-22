"La maison n'était qu'une poubelle" : quand Dembélé était condamné pour avoir laissé son habitation dans un état de saleté avancée

Ousmane Dembélé, l'attaquant vedette du PSG, est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or 2025. Un statut acquis au prix d'une métamorphose hors du terrain.

Ce lundi soir Ousmane Dembélé et le PSG toucheront peut-être les sommets après une saison historique. La prestigieuse cérémonie du Ballon d'Or au théâtre du Châtelet, à Paris, devrait sacrer l'attaquant français, acteur majeur du quintuplé magique : Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions et surtout une première Ligue des Champions suivie d'une victoire en Supercoupe de l'UEFA (on oubliera la finale catastrophique de Coupe du monde des clubs en revanche).

Le natif de Vernon a affolé les compteurs avec 35 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues. Une efficacité redoutable aux antipodes de l'image de joueur talentueux, mais nonchalant, gaspilleur et surtout bien trop désinvolte en dehors des terrains qui lui collait à la peau depuis ses débuts. Car la carrière de Dembélé a longtemps été parasitée par un manque de professionnalisme flagrant en coulisses : sorties nocturnes, nuits blanches sur la console, désordre domestique récurent et alimentation déséquilibrée... Ses passages à Dortmund et au FC Barcelone ont été émaillés par les blessures et les polémiques.

Le point d'orgue fut atteint en 2019 quand le tribunal de Dortmund a condamné le Français à une amende de 10 000 € pour avoir rendu dans un état déplorable la maison qu'il louait dans la Ruhr. L'attaquant avait visiblement laissé une bonne partie de ses affaires en vrac dans sa maison, ainsi qu'un amoncellement de détritus pour filer à Barcelone. N'ayant pas rendu les clés, il avait aussi forcé le propriétaire à changer les serrures.

"Un jour, son manager m'a appelé pour me dire que les toilettes étaient bouchées"

"La maison n'était qu'une poubelle. Il y en avait dans chaque pièce", avait déclaré ce dernier au quotidien Bild à l'époque. "Quand je suis rentré dans la maison pour la première fois, j'ai pris peur." Les photos publiées dans le journal à sensation montraient des pièces jonchées de déchets et d'objets personnels, des installations saccagées. Un manque de respect symptomatique des lacunes de Dembélé à l'époque.

Lors de l'audience, le propriétaire avait détaillé l'étendue des dégâts. "Un jour, son manager m'a appelé pour me dire que les toilettes étaient bouchées. Je me suis alors rendu sur place avec un plombier. Toute la maison empestait", racontait alors le plaignant, assurant que "les toilettes étaient entièrement recouvertes de crasse". "Lorsqu'il a emménagé, tout était très compliqué", expliquait-il par ailleurs. "Ils ne savaient même pas comment jeter les ordures. Elles ont fini dans le jardin."

"La maison était complètement saccagée. Chaque pièce. Quand j'y suis retourné pour la première fois, j'ai été choqué [...]. C'est la maison de mes parents, et c'est pourquoi je suis très déçu. Il en va de même pour son agent", a poursuivi le propriétaire, chargeant aussi Marco Lichtsteiner, l'ancien agent de Dembélé : "Il m'a proposé un jour de démolir la maison et de m'en construire une nouvelle. J'ai rarement vu une telle arrogance".

Un mariage et un changement de vie comme un déclic pour Dembélé

L'avocat du footballeur, Horst Kletke, avait tenté d'argumenter, estimant "normal qu'un appartement sente mauvais et soit parfois sale" et appelant au "respect de [l]a vie privée" d'Ousmane Dembélé. Las, son adversaire avait défendu qu'un footballeur, même s'il gagne bien sa vie, doit être traité comme les autres.

Mais ça, c'était avant. Dembélé, qui avait 21 ans à l'époque en a aujourd'hui 28, il est marié et père d'une petite fille. La rencontre avec Rima Edbouche, celle qui allait devenir son épouse et avec laquelle il est marié depuis 2021, a provoqué un déclic. "Dès ses débuts, je savais qu'il deviendrait un très grand joueur une fois marié et stabilisé", confie Armand Djiré, le recruteur qui l'a découvert à Rennes. Changement d'hygiène de vie, de comportement, meilleure gestion des blessures : Dembélé est devenu un athlète de haut niveau et un leader sur le terrain.

Et il n'y a pas qu'à la maison que les changements ont été fructueux. Repositionné dans l'axe par Luis Enrique, Dembélé s'épanouit aussi dans un nouveau rôle. "Numéro 9 et ailier droit, ce ne sont pas les mêmes efforts", explique-t-il entre autres dans France Football. "Quand tu arrives devant le but, tu es un peu plus frais parce que tu es vraiment dans l'axe. En plus, dès que je touche le ballon, j'ai un ou deux joueurs à éliminer avant de pouvoir marquer." Surtout, Dembélé aborde désormais chaque match avec une mentalité de tueur : "Depuis le début de la saison, je commence chaque match en me disant que je vais marquer trois buts. Et puis, si c'est un ou deux, c'est bien aussi."

Cette métamorphose sportive et personnelle pourrait donc être couronnée par le Ballon d'Or ce soir. La juste récompense pour ce talent enfin exploité à 100%. Loin, très loin, du "gamin frêle" repéré par hasard sur un terrain vague de Normandie. Ousmane Dembélé est devenu un immense joueur, sur et en dehors du terrain. Et il est sans doute le meilleur du monde à l'heure actuelle.