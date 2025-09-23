Dembélé Ballon d'or : le Français ému aux larmes, toutes les réactions

Le Parisien a été sacré Ballon d'or 2025 ce lundi 22 septembre.

Le jour de gloire pour Ousmane Dembélé ! Le Français, annoncé comme le grand favori de la 69e cérémonie du Ballon d'or a été récompensé par les journalistes pour devenir le 6e Français de l'histoire à remporter le prestigieux trophée individuel, le plus beau pour un joueur. Annoncé comme le grand favori par les Bookmakers devant le Barcelonais Lamine Yamal et son coéquipier Vitinha, il a également eu les sollicitations de plusieurs stars du ballon rond. Si sur le plan pure talent, Lamine Yamal éclabousse tout le monde, le palmarès cette saison de Dembélé parlait pour lui avec un triplé et notamment la victoire en Ligue des champions.

Au moment d'évoquer sa mère et son meilleur ami, le Français a fondu en larmes. "Je voulais aussi remercier tous mes partenaires en sélection, avec qui j’ai grandi. Je remercie le coach (Didier Deschamps), pour qui c’est la dernière année en poste, et j’espère qu’on puisse ramener quelque chose cet été. J’aimerais aussi remercier ma ville, Evreux, là où j’ai tapé mes premiers ballons de foot. Ils ont toujours été là pour moi. Je remercie aussi ma famille, et plus particulièrement ma mère. Ils ont toujours été là dans les moments difficiles. Mais aussi mon agent, qui m’a toujours dit que j’allais gagner le Ballon d’or, qui m’a toujours motivé. Avec mon meilleur ami, depuis quatre, cinq ans, on a tout vécu ensemble, on a tout fait ensemble. Il m’a suivi partout, et voilà, jusqu’à la fin, on sera ensemble lui et moi. En tout cas, merci à tous, et bonne soirée."