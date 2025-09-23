Dembélé Ballon d'or : le Français ému aux larmes, toutes les réactions
Le Parisien a été sacré Ballon d'or 2025 ce lundi 22 septembre.
Le jour de gloire pour Ousmane Dembélé ! Le Français, annoncé comme le grand favori de la 69e cérémonie du Ballon d'or a été récompensé par les journalistes pour devenir le 6e Français de l'histoire à remporter le prestigieux trophée individuel, le plus beau pour un joueur. Annoncé comme le grand favori par les Bookmakers devant le Barcelonais Lamine Yamal et son coéquipier Vitinha, il a également eu les sollicitations de plusieurs stars du ballon rond. Si sur le plan pure talent, Lamine Yamal éclabousse tout le monde, le palmarès cette saison de Dembélé parlait pour lui avec un triplé et notamment la victoire en Ligue des champions.
Au moment d'évoquer sa mère et son meilleur ami, le Français a fondu en larmes. "Je voulais aussi remercier tous mes partenaires en sélection, avec qui j’ai grandi. Je remercie le coach (Didier Deschamps), pour qui c’est la dernière année en poste, et j’espère qu’on puisse ramener quelque chose cet été. J’aimerais aussi remercier ma ville, Evreux, là où j’ai tapé mes premiers ballons de foot. Ils ont toujours été là pour moi. Je remercie aussi ma famille, et plus particulièrement ma mère. Ils ont toujours été là dans les moments difficiles. Mais aussi mon agent, qui m’a toujours dit que j’allais gagner le Ballon d’or, qui m’a toujours motivé. Avec mon meilleur ami, depuis quatre, cinq ans, on a tout vécu ensemble, on a tout fait ensemble. Il m’a suivi partout, et voilà, jusqu’à la fin, on sera ensemble lui et moi. En tout cas, merci à tous, et bonne soirée."
09:04 - Messi heureux pour Dembélé
Lionel Messi a notamment écrit sur les réseaux sociaux : "Grande Ous !! Je suis très heureux pour toi, tu le mérites". Un bel hommage pour l'ancien joueur du Barça.
08:53 - La fête des Ultras
Dès la victoire de Dembélé annoncée, les supporters du PSG ont mis le feu dans les rues de la capitale.
????????????#BallonDor pic.twitter.com/FSPVQtTWp8— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 22, 2025
00:30 - Le message de Mbappé
Classé septième de ce Ballon d'or 2025, Kylian Mbappé félicite Ousmane Dembélé, son pote de l'équipe de France et ancien partenaire au PSG sur Instagram. "C'est les émotions mon frère, tu mérites à 1000%", écrit l'attaquant du Real Madrid dans sa story Instagram, avec une photo d'Ousmane Dembélé et plusieurs coeurs.
22/09/25 - 23:40 - "Une journée historique"
"C’est une journée historique pour nous, c’est magnifique. Ce n’est pas qu’une personne, c’est l’équipe, et c’est la philosophie du club. On travaille tous les jours pour ça, tout le monde travaille ensemble, c’est le logo, c’est le plus important" a expliqué le président du PSG.
22/09/25 - 23:14 - "Il le mérite"
"Il le mérite, et c’est une belle histoire. On sait que ce n’est pas toujours facile, parfois, et on peut revenir au top, comme lui. C’est un parcours incroyable, puis d’avoir remporté la Ligue des champions avec le PSG" a lancé Rai après la cérémonie.
22/09/25 - 23:04 - Les images
Découvrez les premières images d'Ousmane Dembélé Ballon d'or.
Ousmane Dembélé est le vainqueur 2025 du Ballon d'Or #ballondor pic.twitter.com/eBpPq1joaD— L'Équipe (@lequipe) September 22, 2025
22/09/25 - 22:53 - Les mots de Dembélé
"Gagner ce trophée, que Ronaldinho, une légende du football me le remette, c’est exceptionnel. Je suis fier de ce que j’ai accompli dans ma carrière. Je tenais à remercier Nasser al-Khelaïfi, qui est venu me chercher en 2023, tous mes coéquipiers, le staff. Le président, c’est comme un papa pour moi. Je tiens aussi à remercier Luis Enrique, qui lui aussi, est comme un papa pour moi. L’année 2024, 2025, on a pratiquement tout remporté. Vous m’avez toujours soutenu. Ce trophée individuel, pour moi, c’est vraiment le collectif qui l’a gagné. Je voulais aussi remercier tous les clubs dans lesquels je suis passé. Le Borussia Dortmund, le Stade Rennais, mon club formateur. Et aussi le club où j’ai toujours rêvé de jouer le FC Barcelone, et tous ses grands joueurs, Andrés Iniesta, et d’autres, qui m’ont beaucoup appris. Le Ballon d’or n’a jamais été un objectif dans ma carrière."
22/09/25 - 22:48 - Dembélé Ballon d'or !
C'est fait ! Le Français Ousmane Dembélé est le 6e joueur français a être sacré Ballon d'or 2025 ! Un moment d'histoire pour le champion du monde.
22/09/25 - 22:00 - Neves vote Dembélé sans hésitation
"Pour moi c'est Ousmane qui doit gagner pour tout ce qu'il a fait sur le terrain et en-dehors du terrain. Pour moi c'est Ousmane", a assuré le milieu portugais auprès du diffiseur. "[...] Pour moi c'est le PSG l'important et pour moi c'est Ousmane Ballon d'or" a lancé le joueur du PSG lors de la cérémonie.
22/09/25 - 21:30 - La femme de Dembélé
Découvrez qui est la femme de l'attaquant français. Discrète, mais influenceuse sur les réseaux, elle est très importante pour le champion du monde.
22/09/25 - 21:10 - L'arrivée de Dembélé
Découvrez les premières images d'Ousmane Dembélé à la cérémonie du Ballon d'or ce lundi.
Emmenée par Ousmane Dembélé, la délégation du PSG vient d'arriver au Théâtre du Châtelet ! #ballondor pic.twitter.com/YfsWtih8zI— L'Équipe (@lequipe) September 22, 2025