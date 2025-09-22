Ousmane Dembélé Ballon d'or : le Français tendu et avec un regard noir
Le Parisien est arrivé à la cérémonie du Ballon d'or avec des lunettes noires et pas très souriant.
Le jour de gloire pour Ousmane Dembélé ? Le Français est annoncé comme le grand favori de la 69e cérémonie du Ballon d'or. Blessé, il n'est pas présent à Marseille avec ses coéquipiers du PSG. Lors du traditionnel tapis rouge, l'attaquant parisien est arrivé tendu avec des lunettes noires qui ont pu surprendre les fans.
Pourtant, tous les signaux semblent être au vert pour le champion du monde. Annoncé comme le grand favori par les Bookmakers devant le Barcelonais Lamine Yamal et son coéquipier Vitinha, il a également les sollicitations de plusieurs stars du ballon rond. Si sur le plan pure talent, Lamine Yamal éclabousse tout le monde, le palmarès cette saison de Dembélé parle pour lui avec un triplé et notamment la victoire en Ligue des champions.
22:00 - Neves vote Dembélé sans hésitation
"Pour moi c'est Ousmane qui doit gagner pour tout ce qu'il a fait sur le terrain et en-dehors du terrain. Pour moi c'est Ousmane", a assuré le milieu portugais auprès du diffiseur. "[...] Pour moi c'est le PSG l'important et pour moi c'est Ousmane Ballon d'or" a lancé le joueur du PSG lors de la cérémonie.
Emmenée par Ousmane Dembélé, la délégation du PSG vient d'arriver au Théâtre du Châtelet !