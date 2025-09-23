Le classement détaillé du Ballon d'or 2025
Découvrez le classement complet du Ballon d'or 2025.
Ousmane Dembélé a été sacré Ballon d'or, le 6e Français de l'histoire à remporter ce prestigieux trophée. Pour le directeur de France Football, Vincent Garcia, il n'y a pas eu vraiment photo sur la victoire du Français. Si je dois vous donner une tendance, il n'y a pas eu match. Ousmane l'a emporté assez largement, il a récolté l'adhésion assez largement de nos jurés du Ballon d'Or, a-t-il expliqué alors que le détail complet des votes ne sera disponible que samedi dans les kiosques. C'est un Ballon d'Or qui fait autorité auprès de nos jurés. Il n'y a pas eu de dispersion de voix tant que ça, a-t-il dévoilé. Vitinha a récolté quand même quelques premières places, Achraf Hakimi aussi mais finalement peu nombreuses. Ousmane Dembélé a fait quasiment carton plein, sur tous les continents. En Afrique, en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord… C'est un Ballon d'Or clair et net."
Le classement du Ballon d'or
- 1er : Ousmane Dembélé (France. 28 ans. Attaquant. PSG)
- 2e : Lamine Yamal (Espagne. 18 ans. Attaquant. FC Barcelone)
- 3e : Vitinha (Portugal. 25 ans. Milieu de terrain. PSG)
- 4e : Mohamed Salah (Egypte. 33 ans. Attaquant. Liverpool)
- 5e : Raphinha (Brésil. 28 ans. Attaquant. FC Barcelone)
- 6e : Achraf Hakimi (Maroc. 26 ans. Défenseur. PSG)
- 7e : Kylian Mbappé (France. 26 ans. Attaquant. Real Madrid)
- 8e : Cole Palmer (Angleterre. 23 ans. Attaquant. Chelsea)
- 9e : Gianluigi Donnarumma (Italie. 26 ans. Gardien de but. PSG puis Manchester City)
- 10e : Nuno Mendes (Portugal. 23 ans. Défenseur. PSG)
- 11e : Pedri (Espagne. 22 ans. Milieu. FC Barcelone.)
- 12e : Khvitcha Kvaratskhelia (Géorgie. 24 ans. Attaquant. Naples, puis PSG.)
- 13e : Harry Kane (Angleterre. 32 ans. Attaquant. Bayern Munich.)
- 14e : Désiré Doué (France. 20 ans. Attaquant. PSG.)
- 15e : Viktor Gyokeres (Suède. 27 ans. Attaquant. Sporting Portugal, puis Arsenal)
- 16e : Vinicius Junior (Brésil. 25 ans. Attaquant. Real Madrid.)
- 17e : Robert Lewandowski (Pologne. 36 ans. Attaquant. FC Barcelone.)
- 18e : Scott McTominay (Écosse. 28 ans. Milieu. Naples.)
- 19e : Joao Neves (Portugal. 20 ans. Milieu. PSG.)
- 20e : Lautaro Martinez (Argentine. 27 ans. Attaquant. Inter Milan.)
- 21e : Serhou Guirassy (Guinée. 29 ans. Attaquant. Borussia Dortmund.)
- 22e : Alexis Mac Allister (Argentine. 26 ans. Milieu. Liverpool.)
- 23e : Jude Bellingham (Angleterre. 22 ans. Milieu offensif. Real Madrid.)
- 24e : Fabian Ruiz (Espagne. 29 ans. Milieu. PSG.)
- 25e : Denzel Dumfries (Pays-Bas. 29 ans. Piston droit. Inter Milan.)
- 26e : Erling Haaland (Norvège. 25 ans. Attaquant. Manchester City.)
- 27e : Declan Rice (Angleterre. 26 ans. Milieu. Arsenal.)
- 28e : Virgil Van Dijk (Pays-Bas. 34 ans. Défenseur central. Liverpool.)
- 29e : Florian Wirtz (Allemagne. 22 ans. Milieu offensif. Bayer Leverkusen puis Liverpool depuis juin 2025.)
- 30e : Michael Olise (France. 23 ans. Milieu offensif voire attaquant. Bayern Munich.)
Le classement du Ballon d'or femmes
- 1. Aitana Bonmatí (FC Barcelone / Espagne)
- 2. Mariona Caldentey (Arsenal / Espagne)
- 3. Alessia Russo (Arsenal / Angleterre)
- 4. Alexia Putellas (FC Barcelone / Espagne)
- 5. Chloe Kelly (Manchester City et Arsenal / Angleterre)
- 6. Patricia Guijarro (FC Barcelone)
- 7. Leah Williamson (Arsenal / Angleterre)
- 8. Ewa Pajor (FC Barcelone / Pologne)
- 9. Lucy Bronze (Chelsea / Angleterre)
- 10. Hannah Hampton (Chelsea / Angleterre)
- 11. Claudia Pina (FC Barcelone / Espagne)
- 12. Marta (Pride d'Orlando / Brésil)
- 13. Caroline Graham Hansen (FC Barcelone / Norvège)
- 14. Barbra Banda (Pride d'Orlando / Zambie)
- 15. Sandy Baltimore (Chelsea / France)
- 16. Cristiana Girelli (Juventus Turin / Italie)
- 17. Temwa Chawinga (Current de Kansas City / Malawi)
- 18. Melchie Dumornay (OL Lyonnes / Haïti)
- 19. Klara Bühl (Bayern Munich / Allemagne)
- 20. Pernille Harder (Bayern Munich / Danemark)
- 21. Amanda Gutierres (Palmeiras / Brésil)
- 22. Esther Gonzalez (Gotham FC / Espagne)
- 23. Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea / Suède)
- 24. Sofia Cantore (Juventus Turin et Washington Spirit / Italie)
- 25. Emily Fox (Arsenal / États-Unis)
- 26. Lindsey Heaps (OL Lyonnes / États-Unis)
- 27. Clara Mateo (Paris FC / France) / Frida Maanum (Arsenal / Norvège)
- 29. Steph Catley (Arsenal / Australie)
- 30. Caroline Weir (Real Madrid / Écosse).