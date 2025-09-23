Fatimata Dembélé : "Si j'ai une belle voiture aujourd'hui, c'est grâce à lui", le récit poignant de la mère d'Ousmane Dembélé

La mère du Français, très discrète dans les médias, a rendu hommage à son fils.

"Et Ousmane Ballon d'or, et Ousmane Ballon d'or" n'est plus un souhait, mais bien une réalité. Ce lundi 22 septembre, l'attaquant du PSG, champion du monde avec les Bleus en 2018 et vainqueur de la Ligue des champions en 2025 a désormais l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du football avec un Ballon d'or. Auteur d'une saison fantastique, le Français a largement battu Lamine Yamal pour remporter le plus beau trophée individuel.

S'il n'a pas pu retenir ses larmes lors de son discours, sa maman, Fatimata Dembélé lui a rendu un vibrant hommage au Parisien. "Ousmane n'aimait pas l'école, il a suivi les cours généraux mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était jouer. Il était tout le temps avec son ballon, parfois je l'envoyais au supermarché, on prenait le chariot et lui était toujours avec son ballon."

"Si j'ai une belle voiture aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si on arrive à subvenir aux besoins de certaines personnes qui sont dans le besoin justement, c'est grâce à lui aussi. Depuis toute jeune, j'ai toujours travaillé, je me suis toujours occupée de mes parents pour qu'ils ne manquent de rien, et chez nous les musulmans c'est important. On dit aide, respecte tes parents, occupe-toi de tout et plus tard Dieu te récompensera. J'ai bossé dur pour payer ses écoles, son foot, je me suis toujours dépensée sans penser à moi à 200 % et, aujourd'hui, Ousmane fait la même chose pour sa maman. Il s'occupe de moi comme je me suis occupée de mes parents. Ma vie a changé, mais je ne vis pas dans l'abondance extrême. On reste des gens simples" a expliqué la maman du tout nouveau Ballon d'or.