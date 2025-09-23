DIRECT. Levante - Real Madrid : le chef-d'œuvre de Vinicius, suivez le match

Grâce à un but splendide de Viniciurs, le Real Madrid a pris l'avantage à Levante, ce mardi soir lors de la 6e journée de la Liga. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

22:19 - C'est la pause ! Le Real Madrid mène à Levante (0-2) C'est la pause à Valence ! Le Real Madrid a fait le plus dur en prenant deux buts d'avance sur Levante (0-2), grâce à des buts signés Vinicius (28e) et Mastantuono (38e).

22:17 - Deux minutes de temps additionnel Il y aura deux minutes de temps additionnel dans cette première période entre Levante et le Real Madrid.

22:16 - Garcia s'essaye de loin Une nouvelle fois bien décalé sur l'aile gauche, Fran Garcia décide pour une fois de frapper à l'entrée de la surface. Mais le ballon passe largement au-dessus.

22:13 - Vinicius proche du doublé ! Vinicius passe tout proche du doublé ! Après une percée pleine axe, Carreras sert presque involontairement son coéquipier brésilien lors d'un dernier crochet. Vinicius frappe mais Ryan détourne au sol !

22:11 - BUT ! Mastantuono double la mise (0-2) Le Real Madrid fait le break dans cette fin de première période ! Sur un contre, Vinicius envoie Mastantuono en profondeur sur la droite et l'Argentin trompe Ryan d'une frappe puissante du pied droit qui termine en lucarne. 2-0 pour le Real après 38 minutes de jeu !

22:09 - Mbappé très discret Aligné à la pointe de l'attaque madrilène, Kylian Mbappé est pour l'instant très discret durant cette première période. Le Français a du mal à combiner avec ses coéquipiers.

22:06 - 3e but de la saison pour Vinicius 16e du classement du Ballon d'or dévoilé lundi soir, Vinicius a inscrit ce soir son 3e but de la saison en Liga cette saison. Pas mal, pour un joueur qui a du mal à trouver sa place sous Xabi Alonso pour l'instant.

22:04 - Mastantuano frappe à côté ! Le Real continue de se montrer dangereux dans cette première période. C'est encore Mastantuono qui tente sa chance en fermant son pied à l'entrée de la surface, mais le ballon frôle le poteau de Ryan...

22:03 - C'est dur pour Levante Levante se retrouve mené à la demi-heure de jeu après ce but exceptionnel de Vinicius. Pourtant, les joueurs du club de Valence avaient bien démarré le match mais le Real a pris petit à petit l'ascendant...

22:00 - BUT ! Vinicius marque pour le Real (0-1) Vinicius débloque la situation pour le Real Madrid et de quelle manière ! Pour une fois trouvé sur la droite, dans la surface, le Brésilien fixe son défenseur avant de frapper de l'extérieur du pied pour l'envoyer dans le petit filet opposé. C'est parfaitement réalisé et Ryan ne peut rien faire... 1-0 pour le Real !

21:56 - Ryan a les gants chauds Le portier de Levante Mathew Ryan est testé à deux reprises sur la même action par les joueurs du Real. Valverde puis Vinicius tentent de marquer depuis l'extérieur de la surface mais à chaque fois, le gardien du promu repousse le danger.

21:51 - Ceballos tente sa chance Après un corner joué rapidement à deux, le ballon termine dans les pieds de Dani Ceballos à l'entrée de la surface. Le milieu de terrain espagnol enroule son tir en première intention, mais ça passe à côté.

21:51 - Mastantuano sur la barre ! Après avoir repiqué dans l'axe depuis la gauche, Vinicius déclenche une frappe puissante que Ryan repousse... dans les pieds de Mastantuono, qui avait bien suivi. Mais l'Argentin est surpris et reprend comme il peut, envoyant le ballon sur la barre alors qu'il était seul.

21:49 - Mbappé frappe au-dessus Après une perte de balle des joueurs de Levante dans leur camp, Mbappé hérite du ballon dans l'axe, parvient à se retourner et enchaîne sur une frappe. Le ballon s'envole dans les tribunes.

21:48 - Le promu joue crânement sa chance Les joueurs de Levante n'ont pas peur de jouer face au Real Madrid et ont obtenu les deux meilleures occasions dans ce début de match. La soirée ne s'annonce pas simple pour les Merengue.

21:45 - La tête de Dela ! Sur ce premier corner en faveur de Levante, Dela parvient à reprendre de la tête au premier poteau mais ça passe juste à côté du but de Courtois ! Frissons parmi les supporters valenciens...

21:43 - Corner pour le Real Madrid Deuxième corner de la rencontre en faveur du Real Madrid dans cette première période. Mais la défense de Levante écarte facilement le danger et ils partent en contre. Etta Eyong, en solitaire, se bat bien pour finalement obtenir un corner à son tour.

21:40 - Mastantuono frappe à côté Sur la droite de la surface, Kylian Mbappé parvient à servir Franco Mastantuono en retrait, mais la frappe de l'Argentin au sol passe de peu à gauche du but de Mathew Ryan..

21:38 - La pelouse rend le jeu difficile La pelouse de l'Estadio Ciutat de Valencia paraît complètement détrempée et assez haute, ce qui a tendance à freiner le ballon dans ce début de match.

21:36 - Première occasion pour Levante ! Sur la première incursion de Levante dans le camp du Real Madrid, les Granotes se procurent leur première occasion ! Trouvé en pleine surface avec de la réussite, Vencedor trouve en retrait Ivan Romero, seul face au but, mais son tir est trop croisé et passe juste à côté du poteau de Courtois...

21:35 - Le Real joue bien à 3 derrière Après quelques minutes de jeu, on peut se rendre compte que le Real est bien organisé avec une défense à trois. En phase offensive, Asencio, Huijsen et Carreras forment la défense, avec Valverde et Ceballos devant eux. Devant, les cinq autres joueurs ont la liberté de s'organiser et de combiner sur la même ligne.

21:32 - C'est parti entre Levante et le Real Madrid ! M. Isidoro Diaz de Mera siffle le coup d'envoi de cette rencontre de la 6e journée de Liga entre Levante et le Real Madrid ! Ce sont les joueurs madrilènes qui engagent pour cette première période.

21:28 - Les joueurs rentrent sur la pelouse ! Les joueurs de Levante et du Real Madrid pénètrent sur la pelouse de l'Estadio Ciutat de Valencia ! Les joueurs des deux équipes portent un maillot au flocage particulier, avec leur nom écrit en langue des signes, en l'honneur Journée internationale des langues des signes.

21:23 - Le Real doit se méfier de Morales Le Real Madrid va devoir surveiller, au cours de la seconde période, un certain José Luis Morales. L'attaquant de 38 est une véritable légende de Levante, dont il est désormais le meilleur buteur de l’histoire du club avec 84 buts au compteur. Âgé de 38 ans, l’attaquant polyvalent espagnol a fait ses débuts à Levante en 2014 et y a toujours joué, mis à part une courte parenthèse à Villarreal entre 2022 et 2024, après la relégation de Levante. Revenu la saison dernière, José Luis Morales a désormais un rôle de joker de luxe mais a ouvert son compteur face au FC Barcelone lors de la deuxième journée de Liga, lors de la défaite des siens (2-3).