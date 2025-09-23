Levante - Real Madrid : Mbappé attendu au tournant

Leader, le Real Madrid de Kylian Mbappé se déplace à Levante ce mardi lors de la 6e journée de Liga à la recherche d'une sixième victoire en six matchs de championnat cette saison.

Les débuts de Xabi Alonso à la tête du Real Madrid sont bons, du moins sur le plan comptable. Si dans le jeu, il reste encore beaucoup de choses à régler, le Real engrange malgré ces réglages à effectuer et a tout simplement remporté tous ses matchs cette saison. En Liga, le club madrilène est leader du classement avec cinq victoires en cinq rencontres, et il ne faut pas oublier le succès face à l'OM lors de la première journée de Ligue des champions.

Le Real Madrid cherche à étendre cette série de victoires ce mardi lors de la sixième journée de Liga sur la pelouse d'un promu, Levante. Champion de deuxième divison la saison passée sous les ordres de Julián Calero, l'autre club de Valence a connu un début de saison mitigé, avec trois défaites en cinq rencontres. Mais les Granotes ("grenouilles", en valencien) ont connu leur premier succès samedi dernier sur la pelouse de Gérone (0-4). Levante pointe à la 16e place avant le début de cette sixième journée de Liga.

Mbappé, l'homme en forme

Le Real Madrid peut compter cette saison sur un grand Kylian Mbappé. Dans la lignée de la fin de saison dernière, si l'on omet la Coupe du monde des clubs, le Français masque les difficultés du club merengue dans le jeu et compte déjà 7 buts en 6 matchs toutes compétitions confondues. L'international français est incontestablement l'homme fort du Real en ce début de saison et il espère encore le prouver ce mardi sur la pelouse de l'Estadio Ciudad de Valencia.

Pour ce déplacement sur la pelouse d'un promu, Xabi Alonso pourrait être tenté de faire souffler certains de ses titulaires, sachant en plus que samedi se jouera le derby contre l'Atlético de Madrid (16h15). Mais attention, car le Real n'a pas que des bons souvenirs de ses déplacements sur la pelouse de Levante. Sur les treize dernières confrontations entre les deux équipes à Valence depuis 2008, les Madrilènes ont concédé trois défaites pour autant de matchs nuls, et sept victoires.

Les compos de Levante - Real Madrid : Vinicius remplaçant ?

L'entraîneur de Levante Julián Calero peut compter sur l'ensemble de son effectif pour la réception du Real Madrid. Après la large victoire à Gérone samedi dernier (0-4), Calero pourrait effectuer quelques changements afin de débuter avec un onze frais face aux Madrilènes. L'ancien gardien de Lens Mathew Ryan gardera le but, avec le duo Etta Eyong-Iván Romero associé devant.

Le onze de départ probable de Levante : Ryan - Toljan, Elgezabal, Matias, Manu - C. Alvarez, Rey, P. Martinez, Olasagasti - I. Romero, Eyong.

Selon la presse madrilène, Xabi Alonso est tenté de titulariser Jude Bellingham pour la première fois de la saison, lui qui est réapparu dans le groupe la semaine passée mais qui n'a joué qu'une minute contre l'Espanyol (2-0). De retour après sa suspension, Dean Huijsen va débuter en défense centrale, où Asencio pourrait remplacer Militao pour le faire souffler. Rodrygo pourrait avoir une nouvelle chance à gauche, à la place de Vinicius.

Le onze de départ probable du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras - Tchouaméni, Valverde - Mastantuono, A. Güler ou Bellingham, Rodrygo - Mbappé.

Heure, chaîne, comment voir Levante - Real Madrid en direct

Ce match entre Levante et le Real Madrid ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports 3, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre Levante et le Real , à partir de 21h30 ce mardi 23 septembre, il faudra se rendre, sur le site de Canal+ ou sur le site de beIN Sports.

Pour cette rencontre de la 6e journée de Liga, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 1,2 et 1,4 tandis que celle d'une victoire de Levante à domicile se situe entre 7 et 8. La cote pour un match nul est d'environ 5.