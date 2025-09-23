Nuggets, croque saumon-avocat, mini burgers... Le repas de fête d'Ousmane Dembélé après son Ballon d'or

Le nouveau Ballon d'or a célébré son titre dans un restaurant parisien ce lundi soir.

Sacré Ballon d'or 2025 ce 22 septembre, Ousmane Dembélé a été récompensé de sa saison incroyable et de son triplé avec le PSG. Après le stress et les paillettes du tapis rouge, le Français s'est rendu, pas vraiment discrètement à cause du sponsor de la soirée, dans un restaurant rue d'Anjou (VIIIe arrondissement de Paris).

Au programme des festivités, des photos, beaucoup de photos, des amis, dont des anciens joueurs comme Mathieu Bodmer et Bernard Mendy comme le souligne L'Equipe. Le menu du soir était plutôt "simple" comme l'explique le quotidien. Pas vraiment étonnant quand on lit également les propos de la maman d'Ousmane Dembélé, expliquant que la famille est toujours restée simple. Il y avait donc sur la table, croque saumon-avocat, mini burgers, rigatoni à la truffe, nuggets, pommes allumettes, des légumes croquants, du poulet braisé et des desserts maison ont été dégustés jusqu'au bout de la nuit. Ousmane Dembélé pourra également profiter ce mardi soir d'une autre fête organisée cette fois par son club, le Paris-Saint-Germain. Après le gala annuel du club et de sa fondation, la direction parisienne a souhaité marquer le coup en fêtant ce Ballon d'Or avec le staff et ses coéquipiers. Surtout que la plupart était focus sur la rencontre au Vélodrome face à l'OM ce lundi (défaite 1-0 NDLR).