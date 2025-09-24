"Guardiola et Messi devaient signer à Getafe" : les confidences surprenantes sur les deux stars

Selon le président de Getafe, les deux monstres du football auraient du se retrouver à Getafe.

Pensionnaire de Liga, le club de Getafe est un club "classique" du championnat espagnol. Mais ce club aurait pu avoir une toute autre dimension selon Ángel Torres , président de Getafe , à propos des opérations qui étaient sur le point de se conclure avec Leo Messi portant le maillot bleu et Pep Guardiola assis sur le banc du Coliseum.

Ils (Barcelone) prennent Laudrup et moi, je prends Guardiola (comme entraîneur). Je discute avec son frère (Pere Guardiola) et nous parvenons à un accord de principe. Guardiola aurait triomphé à Getafe, car c'est un monstre ", explique Ángel Torres dans un extrait de son interview sur le podcast " Resonancia de Corazón. Des propos qu'il avait déjà tenu en 2024 avec un peu plus de détails. "Dans le salon VIP du Barajas, leur représentant et moi sommes parvenus à un accord. Ils voulaient Laudrup, et j'avais trouvé un accord avec Txiki Beguristain, le directeur sportif, et Guardiola, qui entraînait l'équipe réserve de troisième division, allait venir. Rijkaard n'obtenait pas de résultats, ils ont dû le limoger et ont décidé de choisir Guardiola ", a rappelé le président de Getafe.

Il a également donné plus de détails sur l'accord qui a failli mettre fin au séjour de Leo Messi à Getafe : "Je suis arrivé au Camp Nou le 18 août avec Alfredo Duro, mon directeur sportif. Nous sommes allés demander Messi. Nous avions un accord de principe, et Frank Rijkaard, alors entraîneur, a annoncé qu'il avait un blessé et qu'il ne pouvait pas partir, qu'il allait commencer à lui donner du temps de jeu. Il ne manquait de rien, mais nous sommes revenus sans Messi."