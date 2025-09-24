Ekitike s'adresse aux fans de Liverpool après un geste bizarre : ''J'étais tellement heureux...''

Le joueur de Liverpool a reçu un carton rouge totalement bête.

Dans un élan de passion, Hugo Ekitike a eu un moment qu'il aimerait assurément effacer. Lors d'un match très intense de coupe d'Angleterre contre Southampton ce mardi 23 septembre, l'attaquant français a été le héros du match. Mais après avoir marqué le but décisif, Ekitike, ivre de joie et de l'émotion du moment, a ôté son maillot, oubliant qu'il avait déjà été averti par un carton jaune. Résultat ? Un carton rouge qui a laissé tout le monde, y compris lui-même, un peu perplexe.

Arne Slot, l'entraîneur, n'a pas mâché ses mots après le match. Pour lui, ce choix était inutilement risqué et même, pour reprendre ses termes, purement stupide. Slot a rappelé qu'il existe des moments où la joie peut s'exprimer autrement que par ce genre de comportements, même si le football est un sport d'émotions fortes. L'idée de retirer son maillot après un but est souvent critiquée, car elle entraîne automatiquement un carton jaune. Dans le cas d'Ekitike, cela a signifié une expulsion après un deuxième carton.

Face à cette regrettable situation, Ekitike n'a pas tardé à adresser ses excuses sur Instagram. Avec une touche de sincérité, il a exprimé combien il était heureux d'avoir joué un rôle crucial dans cette victoire à domicile, surtout lors de son premier match de coupe. Toutefois, sous le coup de l'émotion, il reconnaît que sa réaction était maladroite et imprudente. À travers son message, il a tenu à souligner son attachement sincère à la communauté de Liverpool, en remerciant chaleureusement les supporters pour leur soutien indéfectible, ainsi que ses coéquipiers pour avoir su conserver la victoire malgré sa sortie.