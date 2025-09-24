Au Real Madrid, peu importe si Vinicius part gratuitement, "si le joueur pense que le club est nerveux à cause de sa prolongation, il a un problème"

L'attaquant du Real, auteur d'un magnifique but ce mardi avec le Real face à Levante, n'a toujours pas prolongé.

Dans le monde du football, les rumeurs sont quotidiennes et souvent, elles provoquent des sueurs froides aux clubs et aux supporters. C'est le cas de la situation actuelle de Vinicius, l'ailier brésilien du Real Madrid. Âgé de 25 ans et lié avec le club madrilène jusqu'en juin 2027, Vinicius se retrouve au cœur d'une saga contractuelle digne des meilleures télénovelas. Alors qu'une prolongation de contrat était en vue, tout semble aujourd'hui en pause, figé dans le temps, comme si le monde s'était arrêté de tourner pour le jeune talent.

En coulisses, la situation est tendue. Le Real Madrid a proposé une offre, mais elle n'a pas réussi à séduire Vinicius, qui souhaite obtenir un salaire au niveau de celui de Kylian Mbappé. Pour la célèbre institution espagnole, cette demande est irrecevable. Le club reste ferme, inébranlable, face aux demandes de l'attaquant. Josep Pedrerol, présentateur du célèbre programme "El Chiringuito", a révélé que les dirigeants du club seraient même prêts à laisser Vinicius partir gratuitement à l'issue de son contrat actuel. Une révélation choc pour les fans madrilènes.

L'idée même que le Real Madrid puisse se séparer d'un joueur de la trempe de Vinicius sans compensation financière est difficile à concevoir pour de nombreux supporters. Mais selon Pedrerol, le Real Madrid a ses raisons. Le club refuse de céder à la pression, ne souhaitant pas forcer un joueur à rester contre sa volonté. Au-delà des questions financières, il s'agit également pour le club de valoriser une certaine philosophie : chaque joueur doit vouloir ardemment porter les couleurs du Real, et non être motivé uniquement par des considérations salariales.

Le message semble clair : "Si Vinicius pense que le Real Madrid est en panique à l'idée de le perdre, il se trompe". Pour le club, il est crucial que Vinicius comprenne que son avenir ne dépend que de lui. En cas de désaccord persistant sur les salaires, le club est prêt à tourner la page sans hésitation et à ouvrir un nouveau chapitre sans l'ailier brésilien.