DIRECT. Oviedo - Barcelone : suivez le match
En clôture de la 6e journée de Liga (ce jeudi à 21h30), le FC Barcelone se déplace chez le promu, le Real Oviedo. Les Catalans doivent tenir le rythme du rival madrilène.
21:10 - La composition d'Oviedo
Le Real Oviedo enregistre le retour du défenseur central titulaire David Carmo. Devant, Rondon est associé à Cazorla.
⚔️ Nuestro 1️⃣1️⃣ para el partido de hoy en el Carlos Tartiere ante el @FCBarcelona_es⚽️#RealOviedoBarça #VamosOviedo ????⚪️#DíadePartido pic.twitter.com/0JtUZl1b3R— Real Oviedo (@RealOviedo) September 25, 2025
21:00 - La composition du Barça
Toujours souffrant au niveau du pubis, le récent deuxième du Ballon d'or Lamine Yamal est absent pour cette rencontre, tout comme Gavi touché au genou. Hansi Flick aligne ainsi une équipe remaniée avec notamment Casado et Gerard Martin présents dans le onze de départ.
✅ TIme escalado para #OviedoBarça. Vaaamos! ????— FC Barcelona (@fcbarcelona_br) September 25, 2025
???? #ForçaBarça ???????? pic.twitter.com/Suz3DUxZzq
20:55 - Le Barça en grande forme
Le FC Barcelone d'Hansi Flick reste sur 10 victoires sur ses 11 derniers matches (dont un nul). La dernière défaite des Catalans remonte à la 37e journée de Liga la saison dernière face à Villarreal (2-3) le 18 mai dernier.
20:50 - Barcelone pour répondre au Real
Invaincu depuis le début du championnat, le Barça reste malgré tout dauphin d'un Real Madrid qui a enchaîné les victoires. Une défaite ce soir et les hommes d'Hansi Flick pointeraient à 5 points de retard sur le rival madrilène.
20:40 - Oviedo, un retour dans l'élite difficile
17e de Liga avec quatre défaites sur les cinq derniers matches, le promu Oviedo connaît un début d'exercice dans l'élite compliqué. Cette formation affiche par ailleurs la plus mauvaise attaque de Liga avec seulement un but marqué depuis le début du championnat.