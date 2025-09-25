DIRECT. Oviedo - Barcelone : suivez le match

La Rédaction

DIRECT. Oviedo - Barcelone : suivez le match En clôture de la 6e journée de Liga (ce jeudi à 21h30), le FC Barcelone se déplace chez le promu, le Real Oviedo. Les Catalans doivent tenir le rythme du rival madrilène.

21:20 - L'arbitre de la rencontre

Cette rencontre sera arbitrée par Monsieur Ortiz.

21:10 - La composition d'Oviedo

Le Real Oviedo enregistre le retour du défenseur central titulaire David Carmo. Devant, Rondon est associé à Cazorla.

21:00 - La composition du Barça

Toujours souffrant au niveau du pubis, le récent deuxième du Ballon d'or Lamine Yamal est absent pour cette rencontre, tout comme Gavi touché au genou. Hansi Flick aligne ainsi une équipe remaniée avec notamment Casado et Gerard Martin présents dans le onze de départ.

20:55 - Le Barça en grande forme

Le FC Barcelone d'Hansi Flick reste sur 10 victoires sur ses 11 derniers matches (dont un nul). La dernière défaite des Catalans remonte à la 37e journée de Liga la saison dernière face à Villarreal (2-3) le 18 mai dernier.

20:50 - Barcelone pour répondre au Real

Invaincu depuis le début du championnat, le Barça reste malgré tout dauphin d'un Real Madrid qui a enchaîné les victoires. Une défaite ce soir et les hommes d'Hansi Flick pointeraient à 5 points de retard sur le rival madrilène.

20:40 - Oviedo, un retour dans l'élite difficile

17e de Liga avec quatre défaites sur les cinq derniers matches, le promu Oviedo connaît un début d'exercice dans l'élite compliqué. Cette formation affiche par ailleurs la plus mauvaise attaque de Liga avec seulement un but marqué depuis le début du championnat.

20:30 - Bonsoir à toutes et à tous !

Bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté cette rencontre de la 6e journée de Liga entre le Real Oviedo (18e) et le FC Barcelone (2e). Coup d'envoi à 21h30 au stade Carlos Tartiere d'Oviedo.