Oviedo - Barcelone : face au rythme infernal du Real, le Barça doit capitaliser

En clôture de la 6e journée de Liga (ce jeudi à 21h30), le FC Barcelone se déplace chez le promu, le Real Oviedo. Les Catalans doivent tenir le rythme du rival madrilène.

Pour ce dernier match de la 6e journée de Liga, c'est un duel déséquilibré sur le papier auquel nous aurons droit, le champion en titre barcelonais se déplace chez le promu, le Real Oviedo, ce jeudi à 21h30. Et si le FC Barcelone est invaincu en championnat, les hommes d'Hansi Flick entendent bien imiter le Real Madrid qui était venu s'imposer ici même à Oviedo (0-3) lors de la 2e journée de Liga. Un déplacement particulièrement important pour le Barça tant la Casa Blanca imprime un rythme infernal en tête de championnat (6 victoires en 6 matches) et dans lequel il ne faut pas trop rapidement se faire décrocher. Le Real Oviedo reste cependant largement prenable tant le début de saison de cette formation est difficile : une seule victoire sur les cinq premiers matches de la saison.

Un déplacement malgré tout piégeux où Hansi Flick devra toujours se passer de sa pépite Lamine Yamal, récent 2e du Ballon d'or 2025, souffrant au niveau du pubis. Récemment opéré au niveau du genou, Gavi sera lui aussi absent. L'entraîneur allemand pourra cependant compter sur Ferran Torres, auteur d'un doublé lors de la belle victoire du Barça sur Getafe lors de la dernière journée (3-0) et actuellement 3e au classement des meilleurs buteurs de Liga (4 buts et une passe décisive). Un Oviedo - Barcelone est une affiche rare en Espagne, la dernière fois que ces deux formations se sont rencontrées remonte à 2001, et c'était Oviedo qui s'était imposé au Camp Nou (0-1).

A quelle heure débute Oviedo - Barcelone ?

La rencontre Oviedo - Barcelone débutera à 21h30 au stade Carlos Tartiere d'Oviedo.

Sur quelle chaîne suivre Oviedo - Barcelone ?

Oviedo - Barcelone est à retrouver sur BeIN Sports 1.

Quelles sont les compositions probables ?

Oviedo. Escandell - Abdel Rahim, Carmo, Calvo, Campos - Brekalo, Sibo, Dendoncker, Hassa - Cazorla, Rondon.

Barcelone. Garcia - Koundé, Araujo, Cubarsi, Balde - De Jong, Pedri - Rashford, Olmo, Raphinha - Lewandowski.