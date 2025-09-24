Pep Guardiola moqué
L'entraîneur espagnol a été visé par quelques railleries à propos d'une déclaration.
Après le match nul entre Arsenal et Manchester City à l'Emirates Stadium ce week-end, Roy Keane, l'ancien footballeur et actuel commentateur de Sky Sports, n'a pas hésité à lancer une critique directe et sarcastique à Pep Guardiola , qui avait attribué le faux pas final de son équipe à la fatigue accumulée.
L'entraîneur catalan avait justifié le manque de fraîcheur de City par son calendrier chargé, rappelant que quelques jours plus tôt, ils avaient affronté Naples en Ligue des champions lors d'un match "très émouvant", et qu'ils avaient ensuite dû " faire quatre ou cinq heures de route pour Londres ". Mais pour Keane, les explications ne sont que des excuses déguisées : " Ils n'ont pas voyagé de Russie ou de Pologne . On est en septembre, et ils reviennent de deux matchs à domicile. Le match contre United était confortable, et contre Naples, ils ont joué avec un joueur de plus pendant 70 minutes. Si c'est de la fatigue, alors on part. "