"Je ne paye pas un billet pour voir Dembélé" : la gronde monte en Espagne après le Ballon d'or

Après le sacre de Dembélé, certaines voix s'élèvent contre le Français.

En Epagne, remporter le titre national, la coupe nationale, la Ligue des champions... Mais également être élu meilleur joueur de son championnat et de la compétition européenne ne suffisent pas pour être sacré Ballon d'or et haut la main. Après les critiques du clan Yamal parlant de préjudice moral, les mots tempérés du président Laporta, ce sont les influenceurs espagnols qui dénigrent fortement Ousmane Dembélé, le nouveau Ballon d'or.

Les frères Buyer, des streamers très connus pour les supporters barcelonais sur Internet ont eu une vive réaction après le sacre du Français. Ces derniers ont défendu le Ballon d'or qu'aurait mérité Lamine Yamal : " Ce sont des gens qui n'y connaissent rien et qui disent juste : " Non, mais plus de buts ! " On n'est pas dans la NBA, où l'on récompense celui qui prend le plus de rebonds. C'est le football, et je paie un billet pour voir Lamine Yamal , je ne paie pas de billet et je n'en ai jamais payé un pour voir Dembélé. Dembélé a fait une excellente saison, son équipe a absolument tout gagné dans un championnat qui, comme je le répète, est un championnat inférieur. Dembélé a remporté un titre important, il en a remporté un, d'accord, c'est le plus important de tous, oui, mais Dembélé un titre et Lamine Yamal trois. La réalité est que le championnat de France, la Supercoupe... ne valent pas le coup, la Ligue 1 ne vaut pas le coup, la Coupe de France ne vaut pas le coup." Des critiques qui ressemblent surtout à une certaine jalousie alors que Yamal lui même a félicité l'attaquant après une incroyable saison.