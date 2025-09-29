C'est le fruit que Dembélé consomme tous les jours et auquel il ne renoncera jamais

Ousmane Dembélé s'est confié sur son alimentation et l'aliment dont il ne se passera jamais.

Ousmane Dembélé est le nouveau Ballon d'or 2025. Après Benzema en 2022, il est devenu le 6e Français de l'histoire à remporter le prestigieux trophée individuel. Si en Espagne sa célébration fait scandale auprès d'un public qui ne comprend pas forcément la métamorphose du joueur entre le Barça et le PSG d'aujourd'hui, en France, Ousmane Dembélé fait l'unanimité.

L'influence de Luis Enrique et l'évolution de certaines habitudes ont clairement changé la carrière du Français. La fréquentation de la salle de sport ou une alimentation équilibrée ont largement contribué à faire de lui le numéro un mondial. Surtout qu'à une époque, l'alimentation était surtout composée de hamburgers et autres mets raffinés des fast foods en général.

S'il était prêt à se passer de ces aliments, comme il a expliqué dans une interview pour Marca, malgré quelques extras après certaines rencontres, ou comme pour célébrer la victoire au Ballon d'or, il est hors de question pour Dembélé d'arrêter de manger un fruit : la banane.

Le fruit est un élément fondamental d'une alimentation saine et équilibrée et la banane est souvent un choix recommandé pour les sportifs. Parmi les plus toniques et endurants à la fois, on voit d'ailleurs souvent les joueurs de tennis croquer dans une banane au changement de côté... Mais pourquoi ?

"C'est un "carburant naturel" très efficace : une portion moyenne fournit environ 100 à 120 kcal et 25 à 30 g de glucides , avec un indice glycémique moyen qui augmente avec la maturité, facilitant ainsi un accès rapide et durable à l'énergie ", explique Vicente Clemente , nutritionniste et professeur de sciences du sport à l'Université européenne.

Faciles à digérer, faciles à transporter, naturellement conditionnées et faibles en matières grasses et en sodium, les bananes sont idéales avant, pendant ou après l'exercice. Le potassium aide d'ailleurs à réguler la fonction cardiaque ainsi que l'équilibre des fluides, qui est un facteur clé dans la gestion de la pression artérielle. Un aliment parfait donc pour un Ballon d'or comme pour les sportifs du dimanche.