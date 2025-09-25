Cristiano Ronaldo en contact avec le Barça

La star portugaise veut montrer son influence en dehors du terrain.

Cela peut surprendre, ou pas, mais Cristiano Ronaldo ne se contente pas de briller encore sur le terrain malgré son âge avancé. Il tire également les ficelles en coulisses à Al-Nassr avec une grande influence dans le recrutement. Et pour l'occasion, il a misé particulièrement haut en s'intéressant à une pépite montante.

D'après les informations rapportées par Mundo Deportivo, Ronaldo a jeté son dévolu sur Marc Bernal, un grand espoir de 18 ans évoluant à Barcelone. L'été dernier, déjà, Al-Nassr avait manifesté son intérêt pour le jeune prodige via la star portugaise. Et ce n'était pas le seul sur les rangs ! Chelsea était également sur le coup, tous deux convoitant ce talent brut. Néanmoins, ils ont été confrontés à un obstacle de taille : la fidélité indéfectible de Bernal à son club formateur, Barcelone.

En effet, malgré les approches insistantes de ces clubs prestigieux, Bernal semble fermement décidé à réussir chez les Blaugranas, club de son enfance. Chelsea, par exemple, lui avait proposé un généreux contrat de longue durée, assorti d'une période d'apprentissage au sein du club affilié, BlueCo. Mais le jeune footballeur a décliné cette offre alléchante. Même Al-Nassr, malgré la force de persuasion de Ronaldo, n'a pas su lui faire changer d'avis.

L'histoire de Bernal n'est pas exempte de défis. La saison passée, alors qu'il commençait à s'imposer au sein de l'équipe première du Barça, une blessure au ligament croisé a stoppé net son élan. Récemment revenu sur les terrains, il a impressionné lors d'un match contre Valence, où il a contribué à une victoire éclatante par 6-0 en offrant une passe décisive de qualité à Robert Lewandowski.

Malgré le refus initial, Ronaldo ne baisse pas les bras. Il considère Marc Bernal comme un joyau à polir, un jeune joueur dont l'acquisition représenterait un coup d'éclat pour Al-Nassr. Pour le club saoudien, cela symboliserait bien plus qu'un simple transfert. Ce serait une déclaration d'intention : montrer qu'ils aspirent non seulement à recruter des noms déjà établis, mais également à attirer de jeunes talents mondiaux en devenir.