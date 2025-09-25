VIDEO. "Beaucoup de gens veulent profiter de nous" : Hakimi démonte les accusations de viol

Dans l'émission Clique de Canal + ce jeudi, le Marocain s'est exprimé sur les accusations qu'il subit.

Dans une interview diffusée ce jeudi dans l'émission Clique sur Canal +, le Marocain Hakimi, 6e au Ballon d'or 2025, est revenu sur les accusations de viol qui aurait eu lieu en 2023 et dont il fait l'objet d'un renvoi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine. "C'est le pire qui me soit arrivé, explique l'international marocain (86 sélections). Jamais on ne m'avait causé un tel préjudice. Pour moi, ça a été difficile et ça continue à l'être. Parce que quand on écrit mensonge après mensonge, ça fait mal, surtout pour ma famille."

Les faits reprochés remontent au mois de février 2023, lorsqu'une femme de 24 ans était allée relater des faits de viol aux policiers de la sûreté territoriale des Hauts-de-Seine. Le joueur avait été mis en examen mars 2023 pour " viol " par un juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire, après l'ouverture d'une information judiciaire.

Le joueur parisien, très touché, a également évoqué le regard de ses enfants face à de telles accusations et se défend très fortement. "Ils ne connaissent pas Internet et ne savent pas lire. Mais un jour, ils vont lire ce genre de choses. Et pour moi, voir qu'on a écrit ces mensonges sur leur père, ça n'est pas agréable. Et je ne souhaite ça à personne. Je sais que ce dont on m'a accusé est un mensonge. Je sais qui je suis. Je sais que je n'ai rien fait et que je ne ferai jamais ça. J'ai toujours été à la disposition de la police. J'ai même demandé à leur parler pour donner ma version des faits. Ils ont aussi mon ADN. J'ai toujours été à leur entière disposition, pas comme la personne qui m'a accusé, laquelle n'a pas facilité les choses à ceux qui en avaient besoin. Grâce au travail de la police, on a fait de bonnes avancées. Aujourd'hui j'ai l'esprit tranquille. On espère que la vérité éclatera bientôt (...) Dans le monde du foot, beaucoup de gens veulent profiter de nous. Si tu n'es pas bien entouré, ça peut provoquer ce genre de choses. Après ce qui s'est passé, j'ai changé pas mal de choses et de gens. Maintenant, mon cercle de proches est si réduit que je ne laisse plus personne y entrer. Sur ce point, les propos d'Hakimi peuvent faire échos aux accusations reçues par Kylian Mbappé lors d'un séjour en Suède avant l'abandon des poursuites.