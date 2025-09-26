DIRECT. Strasbourg - Marseille : suivez le match

Ce vendredi, Marseille se déplace à Strasbourg pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Après avoir vaincu le PSG, l'OM a l'occasion d'enchaîner.

En direct

21:11 - Bonne couverture d'Hogsberg (26') A la course sur cette tentative d'alerte en profondeur pour Gouiri, Hogsberg fait parler sa vitesse pour intercepter le ballon. Sa relance pour Lemaréchal est parfaite.

21:09 - Premier carton jaune du match (24') Premier carton jaune de la rencontre pour Aguerd après un gros contact sur Emegha.

21:08 - Barco commet la faute sur Gomes (23') Sur ce très léger contact entre Barco et Gomes, le Marseillais gratte une faute. Coup franc lointain pour l'OM qui ne donne rien.

21:05 - Barco se jette (21') Après un bon pressing, le RCSA se projette vite. Moreira, qui avait choisi de s'emmener le ballon vers l'extérieur, glisse un centre dangereux. Barco se jette au second poteau mais manque le ballon de peu !

21:04 - La possession de balle (19') Alors que l'on approche des 20 minutes de jeu, Marseille domine en termes de possession de balle avec 60%. On assiste pour l'instant à une partie débridée, où les deux formations ont tiré à 10 reprises au total.

21:02 - La fausse joie pour Emegha ! (17') Alors qu'Emegha avait trouvé le chemin des filets, l'attaquant strasbourgeois est sifflé pour une position de hors jeu sur son appel - contre-appel. Fausse joie pour Emegha qui avait commencé à célébré avec les supporters.

21:01 - Paez prend sa chance (15') Après un bon travail de Doué côté gauche, Paez dispose du ballon à l'entrée de la surface de réparation. Le Strasbourgeois manque un peu sa frappe qui termine tout droit dans les gants de Rulli.

20:58 - Balerdi tente un lob monumental (13') Les Marseillais tentent ! Après une récupération de balle haute, Balerdi opte pour un lob ambitieux de plus de 40 mètres. Sa frappe passe cependant largement à côté.

20:57 - Weah trop physique (12') Après cette semelle de Weah sur Doué, l'attaquant marseillais se fait sermonner par Monsieur Pignard.

20:55 - Les Marseillais se trouvent (10') Très bonne séquence des Marseillais qui font la différence sur le côté droit. Après une petite louche d'Hojberg, Murillo lance Gouiri en une touche de balle mais l'attaquant marseillais est trop court au second poteau.

20:53 - Quel manqué de Gouiri ! Première grosse occasion pour Marseille ! Après un arrêt du genoux de Penders sur cette frappe puissante de Weah, Gouiri, au niveau des 6 mètres, se retrouve déséquilibré au moment de reprendre le ballon. Quel manqué de l'attaquant marseillais !

20:52 - Incompréhension entre Barco et Emegha (7') En contre, Barco profite de l'appel en profondeur d'Emegha pour tenter de l'alerter. Sa passe est trop dans le dos, l'attaquant strasbourgeois ne peut s'emmener correctement le ballon.

20:50 - Aguerd sauve l'OM ! (5') Le RCSA se montre offensif en ce début de partie. Sur son côté, Doué fait la différence. Emegha, trouvé dans la surface cherche à glisser un ballon à Paez mais Aguerd s'interpose !

20:48 - Emegha solide dans les airs (3') L'attaquant strasbourgeois s'impose dans ce premier duel face à Balerdi. Ballon pour le RCSA.

20:47 - Gros pressing marseillais (2') Angel Gomes, sur une tentative de relance courte de Strasbourg, déclenche un gros pressing qui gêne l'arrière garde locale. Hojberg tente la frappe du droit, c'est au-dessus.

20:46 - Bonne sortie de Penders (1') Penders signe une bonne sortie en ce début de match. Il anticipe devant Gouiri qui demande une main de Sarr.

20:45 - C'est parti ! Monsieur Pignard siffle le début de cet alléchant Strasbourg - Marseille !

20:35 - L'arbitre de la rencontre Cette rencontre sera arbitrée par Monsieur Pignard.

20:25 - Marseille bute sur Strasbourg La dernière victoire de Marseille face à Strasbourg remonte à 2022. Les Phocéens s'étaient imposés 4-0 avec un doublé de Gerson.

20:15 - La composition de l'OM L'OM se présente avec un effectif particulièrement dense. Greenwood, qui avait été performant face au PSG, commencera sur le banc. L'attaque marseillaise sera constituée de Weah, Gouiri et Paixao. Aguerd, auteur de bonnes prestations, est titulaire en défense.

20:10 - La composition du RCSA Pour cette rencontre, Rosenior aligne sa plus belle arme offensive, Emegha (2 réalisations), capitaine. Chilwell est titulaire derrière tandis que Panichelli, auteur de trois buts depuis le début de saison, commencera sur le banc.

20:05 - Marseille se présente en confiance En face, l'OM est en pleine confiance après avoir empoché le classique (1-0) et accroché le Real Madrid au Bernabeu (2-1). Les hommes de De Zerbi ont une occasion en or de raccrocher le podium au général.

19:55 - Strasbourg, un nouveau statut à assumer 4e au général avec quatre victoires sur ses cinq derniers matches, Strasbourg réalise un début de saison quasiment parfait. Face à l'OM, c'est un premier gros test qui attend les joueurs de Rosenior.