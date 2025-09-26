Strasbourg - Marseille : l'OM veut surfer sur la vague, heure et chaîne TV

Ce vendredi, Marseille se déplace à Strasbourg pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Après avoir vaincu le PSG, l'OM a l'occasion d'enchaîner.

Après avoir réussi à faire tomber le PSG lundi (1-0), c'est un Marseille en pleine confiance qui se déplace à Strasbourg, ce vendredi à 20h45 pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. 6es du championnat, les hommes de Roberto de Zerbi ont une occasion en or d'enchaîner après cette superbe performance face aux Parisiens pour intégrer le top 5.

Mais face aux Marseillais, c'est aussi une formation en confiance qui va se présenter face à eux. Strasbourg, actuellement 4e de Ligue 1, n'a été vaincu qu'à une seule reprise depuis le début du championnat (défaite 3-2 à Monaco). C'est surtout un adversaire qui ne réussit pas franchement à l'OM qui n'affiche aucune victoire dans ses confrontations face au RCSA depuis 2022 (une défaite, cinq matches nuls).

Pour cette rencontre, les Strasbourgeois vont pouvoir s'appuyer sur deux hommes en feu en ce début de saison, Joaquin Panichelli (3 buts) et Emanuel Emegha (2 réalisations), buteur face au Paris FC la semaine dernière. Du côté de l'OM, comme face au PSG, si Hamad Traoré est indisponible, Marseille se présente avec un effectif quasi complet où l'on retrouve notamment Nayef Aguerd, auteur d'un bon match face à Paris ou encore Mason Greenwood, décisif en ce début de saison (2 buts et 3 passes décisives).

A quelle heure suivre Strasbourg - Marseille ?

Strasbourg - Marseille débutera à 20h45 au stade de la Meinau de Strasbourg

Sur quelle chaîne regarder Strasbourg - Marseille ?

Strasbourg - Marseille est à retrouver sur Ligue 1+.

Quelles sont les compositions probables de Strasbourg - Marseille ?

Strasbourg. Penders - Doué, Doukouré, Sarr, Chilwell, Barco - Amougou, Lemaréchal - Moreira, Emegha, Paez.

Marseille. Rulli - Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson - O'Riley, Hojbjerg - Weah, Greenwood, Gouiri, Paixao.