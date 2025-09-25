"Quel plaisir d'avoir diné avec Désiré Doué" : quand Cecile de Ménibus confond le joueur avec Mayulu

L'ancienne présentatrice a partagé une photo sans se rendre compte de son erreur.

Une publication Facebook qui provoque quelques moqueries. Présente lors du gala de la fondation du PSG, l'ancienne présentatrice télé a partagé plusieurs photos sur son compte, se félicitant de la soirée et de sa rencontre et son diner avec la jeune star française du PSG, Désiré Doué. Problème, les puristes le verront dès le premier coup d'oeil, ce n'est pas l'attaquant français, mais bien le jeune Mayulu.

© Capture d'écran Facebook Cécile de Ménibus

Une publication qui a été soigneusement retirée par l'ancienne acolyte de Cauet qui a certainement reçu quelques messages et commentaires acerbes. Rendons grâce donc à Senny Mayulu, jeune pépite du PSG, titulaire notamment lors du premier match de Ligue des champions au Parc des Princes face à l'Atalanta. Il a également été buteur lors de la finale de la dernière Ligue des champions en mai dernier avec un but dans les dernières secondes.