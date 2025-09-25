Israël exclu par l'UEFA, la décision est imminente

Après les rumeurs, la décision est en passe d'être prise au sein de l'UEFA.

Après des appels en cascade de nombreuses figures du sport et du football comme un certain Eric Cantonna, Israël pourrait bien être suspendu dans les prochains jours par l'UEFA. L'instance européenne devrait prendre une décision la semaine prochaine sur la suspension éventuelle du pays, la plupart des membres de son comité exécutif étant apparemment favorables à une interdiction.

Des sources ont indiqué au Times que l'UEFA devait prendre une décision la semaine prochaine et qu'une large majorité des membres exécutifs étaient favorables à cette décision. Les partisans de la suspension d'Israël soulignent que la Russie est exclue des compétitions européennes depuis son invasion de l'Ukraine en 2022... Et que la même chose doit être faite pour les attaques d'Israël à Gaza.

Pour rappel, lors de la finale de la Supercoupe entre le Paris Saint-Germain et Tottenham, une banderole avait été déployée sur la pelouse avec un message clair : " Arrêtez de tuer des enfants, arrêtez de tuer des civils ". Plusieurs clubs ont d'ailleurs demandé de ne pas jouer contre des clubs israéliens, toujours selon le Times. Si une telle décision est prise, la FIFA se retrouverait dans une position délicate à l'approche de la Coupe du monde qui se dispute aux Etats-Unis, allié d'Israël avec Donald Trump.