Israël va être exclu par l'UEFA, la décision est imminente

Après les rumeurs, la décision est en passe d'être prise au sein de l'UEFA.

Après des appels en cascade de nombreuses figures du sport et du football comme un certain Eric Cantonna, Israël pourrait bien être suspendu dans les prochains jours par l'UEFA. L'instance européenne devrait prendre une décision la semaine prochaine sur la suspension éventuelle du pays, la plupart des membres de son comité exécutif étant apparemment favorables à une interdiction.

Des sources ont indiqué au Times que l'UEFA devait prendre une décision la semaine prochaine et qu'une large majorité des membres exécutifs étaient favorables à cette décision. Les partisans de la suspension d'Israël soulignent que la Russie est exclue des compétitions européennes depuis son invasion de l'Ukraine en 2022... Et que la même chose doit être faite pour les attaques d'Israël à Gaza.

Pour rappel, lors de la finale de la Supercoupe entre le Paris Saint-Germain et Tottenham, une banderole avait été déployée sur la pelouse avec un message clair : " Arrêtez de tuer des enfants, arrêtez de tuer des civils ". Plusieurs clubs ont d'ailleurs demandé de ne pas jouer contre des clubs israéliens, toujours selon le Times. Si une telle décision est prise, la FIFA se retrouverait dans une position délicate à l'approche de la Coupe du monde qui se dispute aux Etats-Unis, allié d'Israël avec Donald Trump.

Dans une tribune publiée vendredi 26 septembre, et coordonnée par Nujum Sports, une organisation œuvrant pour les sportifs musulmans au Royaume-Uni, une cinquantaine d'athlètes dénoncent le "génocide" perpétré par l'armée israélienne à Gaza et demandent à l'UEFA d'exclure de toutes ses compétitions les équipes représentant l'Etat hébreux. Parmi les signataires, le nom le plus connu de ce côté de la Manche est assurément celui de Paul Pogba, champion du monde 2018 avec les Bleus et joueur de Monaco. Il est accompagné du footballeur néerlandais Anwar El Ghazi, du Marocain Hakim Ziyech, des Maliens Cheick Diabaté et Cheick Doucouré, du boxeur anglais Zak Chelli ou de l'entraîneur britannique Nigel Pearson.