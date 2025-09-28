Barcelone - Real Sociedad : trois jours avant d'affronter le PSG, une star du Barça fait son grand retour

Ce dimanche, le FC Barcelone reçoit la Real Sociedad dans le cadre de la septième journée du championnat d'Espagne. Absent depuis deux semaines, Lamine Yamal fait son grand retour.

Un retour qui ne va pas faire plaisir au Paris Saint-Germain. Ce dimanche, Lamine Yamal va quitter l'infirmerie du Barça, tandis que celle du PSG continue de se remplir. Le deuxième du Ballon d'Or 2025 va effectuer son retour sur les terrains face à la Real Sociedad comme l'a confirmé Hansi Flick. "Qu'il soit sur le banc ou dans l'équipe, il jouera sûrement quelques minutes. Tout le monde est convaincu que c'est le bon moment pour lui de revenir. Nous sommes heureux de l'avoir comme option pour le match de demain (aujourd'hui, NLDR)", a confirmé l'entraîneur allemand. Néanmoins, l'ancien technicien du Bayern Munich sera privé du Brésilien Raphinha, des milieux espagnols Gavi et Fermin Lopez et des deux gardiens Joan Garcia et Marc-André ter Stegen pour affronter la Real Sociedad ce dimanche en début de soirée.

L'expérimenté Wojciech Szczesny devrait occuper les cages catalanes : "Maintenant, Tek (Szczesny) est de retour. Et quand vous regardez la saison dernière, en deuxième partie nous avons gagné presque tous les matchs. Nous avons remporté trois trophées avec lui. C'est un gardien fantastique et une personne fantastique. Je n'ai aucun doute là-dessus".

La tête de la Liga en vue

Après la débâcle du Real Madrid face à son voisin de l'Atletico Madrid ce samedi (5-2), le FC Barcelone a l'opportunité de s'emparer seul de la tête du championnat. Pour cela, la victoire est obligatoire face à la Real Sociedad, une équipe redoutée par Hansi Flick : "La Real Sociedad a un style de jeu clair. Ils aiment construire en défense et, devant, ils ont un excellent attaquant. Ils sont forts et rapides. Mais nous avons aussi de bons joueurs. C'est l'occasion de démontrer notre force".

La Real Sociedad... avant le PSG

Dans trois jours, la planète football va s'arrêter pour un choc aux allures de finale de la Ligue des champions. Mercredi, le FC Barcelone accueille le Paris Saint-Germain. Hansi Flick l'assure, les Blaugranas ne sont pas encore tournés vers cette affiche de prestige : "Le PSG ? Nous sommes toujours concentrés sur le prochain match, demain contre la Real Sociedad. Nous verrons comment nous nous préparons pour recevoir le PSG. Pour l'instant, nous avons remporté quatre matchs et nous voulons continuer sur cette lancée. Quel que soit le nombre de blessés, nous nous concentrons sur ceux qui sont disponibles".

À quelle heure débute Barcelone - Real Sociedad ?

Le coup d'envoi du match de la septième journée de la Liga opposant le FC Barcelone à la Real Sociedad est prévu dimanche 28 septembre à 18h30 au Stade Olympique Lluís Companys. Alejandro Hernandez sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Barcelone - Real Sociedad ?

Détenteur des droits TV du championnat espagnol, BeIN Sports 2 diffusera l'affiche entre le Barça et la Real.

Comment suivre Barcelone - Real Sociedad en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de la septième journée du championnat d'Espagne entre les Blaugranas et le club basque sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports.

Quelles sont les compositions probables de Barcelone - Real Sociedad ?

Barcelone : Szczesny (G) - Koundé, Christensen, Cubarsi, G.Martin - De Jong, Pedri, Olmo - Roony, Rashford - Lewandowski.

Real Sociedad : Remiro (G) - Aramburu, Caleta-Car, Zubeldia, Aihen - Soler, Gorrotxategi, B.Mendez - Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

Quels sont les pronostics de Barcelone - Real Sociedad ?