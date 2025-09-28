DIRECT. Barcelone - Real Sociedad : fracassant pour son retour, Yamal guide le Barça vers la victoire avant le PSG, le résumé

Ce dimanche, le FC Barcelone s'est difficilement défait de la Real Sociedad (2-1) dans le cadre de la septième journée du championnat d'Espagne. Pour son retour, Lamine Yamal a disputé 30 minutes et délivré une passe décisive.

En direct

20:35 - Le Barça prend la tête ! Si la Real Sociedad et Remiro ont longtemps tenu, le FC Barcelone a sorti le grand jeu pour finalement s'imposer. Une victoire qui permet aux joueurs d'Hansi Flick de prendre la tête du championnat d'Espagne. Invaincus, les Blaugranas ont un point d'avance sur le Real Madrid.

20:29 - Le Barça l'emporte ! (2-1) C'est terminé au Stade Olympique de Montjuic où le FC Barcelone renverse la Real Sociedad (2-1) lors de la septième journée de la Liga.

20:28 - L'ovation pour Pedri (2-1, 95e) Acclamé, Pedri cède sa place à Marc Casado.

20:27 - Torres hors-jeu (2-1, 95e) Récupération de De Jong. Pedri lance Ferran Torres, signalé hors-jeu après un une-deux avec Olmo.

20:25 - Caleta-Car averti (2-1, 92e) En retard sur Ferran Torres, Duje Caleta-Car tacle et commet une faute. Carton jaune pour l'ancien pensionnaire de la Ligue 1.

20:23 - Cinq minutes (2-1, 90e) Cinq minutes de temps additionnel.

20:22 - Au tour de Kubo (2-1, 89e) Après Sadiq, c'est au tour de Kubo d'être signalé hors-jeu.

20:21 - Erreur évitable (2-1, 88e) Excentré sur l'aile gauche, Sadiq est "bêtement" signalé hors-jeu.

20:18 - Lewandowski lui répond ! (2-1, 85e) D'un but à l'autre et d'une barre transversale à l'autre ! Après la barre de Kubo, l'action se poursuit et De Jong lance Yamal qui centre en première intention. Ferran Torres remise sur Lewandowski en une touche qui frappe directement. Le Polonais trouve la barre rentrante mais le ballon rebondit sur la ligne. Pas de but.

20:16 - La barre pour Kubo ! (2-1, 84e) La Real Sociedad proche de l'égalisation ! Après une perte de balle de Koundé, Brais Mendez se projette et trouve Oyarzabal qui centre. Au second poteau, Kubo contrôle et enroule une frappe du pied gauche qui fracasse la barre.

20:15 - Carton jaune pour Koundé (2-1, 82e) Jules Koundé passe proche de l'expulsion directe ! Pris par la passe de Sadiq, le Français tacle par derrière Sergio Gomez avec les deux jambes décollées. Carton jaune pour l'ancien joueur de Bordeaux qui s'en sort bien.

20:13 - Sadiq entre (2-1, 81e) Barrenetxea cède sa place à Sadiq du côté de la Real Sociedad.

20:13 - Remiro au sol (2-1, 80e) Impérial en première mi-temps, Remiro s'écroule. Le portier semble touché à la jambe gauche.

20:12 - Zubeldia frôle la correctionnelle ! (2-1, 79e) Dans le rond central, Zubeldia tacle Lewandowski par derrière. Le Polonais reste au sol et les Blaugranas réclament un deuxième carton jaune. L'arbitre ne bronche pas.

20:11 - Rashford sort (2-1, 78e) Eric Garcia et Ferran Torres remplacent Gerard Martin et Marcus Rashford pour le FC Barcelone.

20:09 - Rashford en veut ! (2-1, 77e) Bien trouvé sur son aile gauche, Marcus Rashford efface Munoz d'un double contact. Il dévisse complètement sa frappe dans la foulée.

20:07 - Yamal hors-jeu ! (2-1, 75e) Lamine Yamal proche de signer son retour avec un but ! Lancé à la limite du hors-jeu par Dani Olmo, l'ailier vient facilement tromper Remiro d'un tir du pied gauche. Finalement, le n°10 est signalé hors-jeu.

20:05 - Deux remplacements (2-1, 71e) Depuis la 66e minute, Brais Mendez et Carlos Soler ont pris les places de Marin et Turrientes.

20:03 - Rashford en vue (2-1, 70e) À l'entame des vingt dernières minutes, Marcus Rashford se retourne avec un contrôle orienté de la semelle. L'Anglais déclenche une frappe surpuissante dans la foulée mais Remiro signe une énième parade.

20:02 - Les artistes sont de sortie ! (2-1, 69e) Après une sublime louche de Dani Olmo, Robert Lewandowski s'emmène le ballon. Son avant-dernière touche l'excentre trop. Dans un angle trop fermé, le Polonais manque le cadre.

19:59 - "Tout lui réussit" (2-1, 68e) Depuis son entrée en jeu, Lamine Yamal a tout réussi. Après un nouveau dribble, l'Espagnol entre dans la surface. Il faut compter sur un pied adverse pour empêcher un but.

19:58 - Koundé contré (2-1, 65e) La magie vient des pieds de Lamine Yamal ! L'ailier espagnol lance Koundé qui voit son centre contré par Barrenetxea.

19:55 - Frayeur dans la surface (2-1, 62e) Sur un corner joué à deux, Sergio Gomez envoie un centre rasant. Oyarzabal se jette au second poteau mais le cuir effleure les montants de Szczesny.

19:52 - Entrée fulgurante ! (2-1, 59e) Sur son deuxième ballon, Lamine Yamal enrhume Sergio Gomez avant de centrer du pied droit. Tout le monde est lobé sauf Robert Lewandowski qui envoie sa tête sur le poteau rentrant gauche. Remiro ne peut rien faire. Quelle entrée du prodige espagnol qui vient de montrer à quel point il est l'un des meilleurs joueurs du monde en deux minutes !