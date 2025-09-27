DIRECT. PSG - Auxerre : suivez le match

Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain reçoit l'AJ Auxerre au Parc des Princes, dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Suivez le match en direct.

En direct

21:32 - Hakimi à l'échauffement (0-0, 27e) Avant la première demi-heure, Achraf Hakimi part à l'échauffement.

21:30 - Ramos trop court (0-0, 26e) Superbe ballon travaillé par Kang-In Lee. Dans cette zone prisée où le gardien ne peut pas intervenir, Gonçalo Ramos est trop court pour dévier la trajectoire du ballon.

21:29 - Premier avertissement (0-0, 24e) En retard dans son intervention sur Kvaratskhelia, Senaya marche sur le pied de Lucas Hernandez dans la foulée. Le piston droit de l'AJA écope du premier carton jaune du match.

21:28 - Bonne ambiance dans les tribunes (0-0, 22e) Dans les Salons Vip du Parc des Princes, l'heure est à la rigolade entre Fabian Ruiz et Ousmane Dembélé.

21:26 - Beraldo se loupe (0-0, 21e) Vitinha frappe le coup franc. Au point de penalty, Lucas Beraldo décroise trop sa reprise de la tête.

21:24 - Siwe fait faute ! (0-0, 19e) Après un cafouillage, Gonçalo Ramos hérite du cuir. Le Portugais obtient un coup franc après une semelle de Siwe. Le défenseur fait faute et reste au sol, touché à la cheville.

21:20 - Mbaye en vue ! (0-0, 17e) Dans son couloir droit, Ibrahim Mbaye est très en vue dans les vingt premières minutes. Le "Titi" dribble Mensah d'un grand pont avant de finalement commettre une faute.

21:18 - Mbaye se montre ! (0-0,13e) Parti dans le dos de Mensah, Ibrahim Mbaye est trouvé dans la profondeur par Vitinha. Sur son contrôle, l'ailier efface son vis-à-vis. Il veut centrer en profondeur mais il est contré.

21:16 - Zaïre-Emery encouragé (0-0, 11e) Parti de son camp, Warren Zaïre-Emery presse avant de commettre une faute. Le milieu est vivement encouragé par Vitinha.

21:14 - "Et Ousmane, Ballon d'Or" (0-0, 9e) Prévu après le match, la cérémonie du Ballon d'Or a déjà commencé dans les tribunes du Parc des Princes où les supporters entonnent le chant devenu célèbre "Et Ousmane, Ballon d'Or".

21:12 - Lee trop court (0-0, 7e) Sur un corner joué à trois, Vitinha centre pour Lucas Beraldo qui remise de la tête. Au second poteau, Kang-In Lee arrive lancé mais il est devancé par Owusu.

21:10 - Zaïre-Emery tente sa chance (0-0, 5e) Positionné comme défenseur latéral droit ce soir, Warren Zaïre-Emery frappe de loin mais Donovan Léon se place bien sur la trajectoire.

21:08 - "Kvara" ne cadre pas (0-0, 3e) Après un superbe service dans la surface, Khvicha Kvaratskhelia s'emmène le ballon avec une aile de pigeon. Il frappe fort croisé mais c'est totalement manqué.

21:07 - Pied sur le ballon (0-0, 2e) Sans surprise, les Parisiens mettent le pied sur le ballon.

21:05 - C'est parti ! (0-0, 1e) L'AJA lance cette rencontre de la 6e journée de Ligue 1.

21:04 - Engagement pour l'AJA Après le toss entre les capitaines Vitinha et Owusu, ce sont les Auxerrois qui vont lancer PSG - Auxerre.

21:03 - L'hommage à Dembélé et Enrique ! Deux énormes tifos sont de sortie ce soir au Parc des Princes. Luis Enrique et Ousmane Dembélé sont honorés par les supporters parisiens. "Prince de la Ville devenu Roi du Monde" peut-on notamment lire sur une banderole à propos du Ballon d'Or 2025.

21:01 - Entrée des joueurs Les 22 acteurs pénètrent sur la pelouse du Parc des Princes.

21:00 - L'ambiance monte Les joueurs sont sortis des vestiaires. L'entrée des acteurs de cette rencontre est imminente.

20:55 - Le corps arbitral Ce soir, PSG - Auxerre sera arbitré par Thomas Leonard. L'arbitre sera accompagné de Gwenaël Pasqualotti et Steven Torregrossa, juges de touche. Mickaël Leleu sera le quatrième arbitre, tandis qu'Alexandre Castro et Ludovic Remy seront chargés de la VAR.

20:52 - Luis Enrique encore en tribunes ! À l'image des premières périodes face à Lens et à l'Atalanta Bergame, Luis Enrique sera encore présent en tribune lors des 45 premières minutes ce soir.

20:50 - La clé pour renverser le PSG Si la mission paraît compliquée selon Christophe Pélissier, créer un exploit n'est pas impossible pour l'entraîneur du 10e de Ligue 1 : "Face à Paris, c'est 20, 25% de possession pour l'adversaire. Il va falloir l'exploiter au mieux et être très solidaire pour bien défendre. On ne va pas révolutionner notre façon de faire face à eux. Mais il ne faut pas avoir peur de jouer le PSG. Ce sont des matches pour lesquels on ne risque rien car la défaite est logique, à nous de montrer nos qualités. Et on en a. Notre championnat ne se jouera pas là mais ça ne veut pas dire qu'on ira là-bas en victime. Il faut être capable d'essayer de leur poser des problèmes et appuyer là-dessus. Si on ne monte pas les curseurs à tous les niveaux contre une équipe comme ça, on n'existe pas".

20:45 - L'AJA "chanceux" Entraîneur de l'AJ Auxerre, Christophe Pélissier a loué les qualités de l'effectif parisien en conférence de presse. Pour l'ancien technicien passé par Lorient notamment, la marche semble trop haute : "C'est une chance de pouvoir jouer la meilleure équipe d'Europe, voire du monde, en plus dans son stade. On ne joue pas notre championnat sur ce match, il n'y a pas de pression particulière, si ce n'est donner une bonne opposition. Mais je parle rarement de ce qui s'est passé la saison dernière. Déjà, ce ne sont pas les mêmes joueurs. Il n'y a même pas de comparaison à faire. Le PSG est devenu champion d'Europe. Sur l'aspect confiance et mental, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut se dire que c'est un peu comme un match de Coupe de France, David contre Goliath. C'est comme ça pour tous les autres clubs, même en Europe. J'ai vu le match contre l'Atalanta (victoire 4-0 en ouverture de la Ligue des Champions), qui n'a pas existé".

20:40 - "Nous respectons beaucoup Auxerre" Présent ce vendredi en conférence de presse, Luis Enrique a souligné la qualité du jeu auxerrois avant de confier redouter l'équipe bourguignonne : "Si je suis honnête, à ce moment de la compétition, nous regardons l'adversaire et nous respectons beaucoup Auxerre. L'année dernière, ça avait été difficile à domicile où on avait fait nul. On se regarde nous-même pour chercher les choses que nous pouvons améliorer. Ce sera un match avec peu d'espace et peu de temps pour décider quelle est la meilleure action".