PSG - Auxerre : Ballon d'Or, Marseille... Luis Enrique brise le silence avant d'affronter l'AJA

Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain reçoit l'AJ Auxerre au Parc des Princes, dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Avant d'affronter l'AJA, Luis Enrique est revenu sur le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé et la défaite à Marseille.

Ce samedi soir, le Paris Saint-Germain reçoit Auxerre au Parc des Princes. Une affiche de Ligue 1 où les Parisiens ont perdu provisoirement la tête du championnat au détriment de l'Olympique de Marseille, vainqueur ce vendredi à Strasbourg (1-2). L'OM qui a remporté le Classique lundi dernier au Stade Vélodrome (1-0) contre le PSG, un résultat toujours pas digéré par Luis Enrique comme il l'a confié en conférence de presse : "Sans être influencé par les émotions, on a fait un très bon match, on ne méritait pas de perdre. On s'est créé suffisamment d'occasions pour marquer et faire nul au minimum. Mais il faut accepter le résultat". Mais ce soir, les Parisiens vont tenter de reprendre la première place. Pour cela, ils devront faire sans Désiré Doué (mollet), Marquinhos (ischio-jambier) et Ousmane Dembélé (quadriceps). Néanmoins, Luis Enrique pourrait compter sur les retours de João Neves et Bradley Barcola, incertains pour la réception de l'AJA.

Enrique redoute Auxerre

Présent ce vendredi en conférence de presse, Luis Enrique a souligné la qualité du jeu auxerrois avant de confier redouter l'équipe bourguignonne : "Si je suis honnête, à ce moment de la compétition, nous regardons l'adversaire et nous respectons beaucoup Auxerre. L'année dernière, ça avait été difficile à domicile où on avait fait nul. On se regarde nous-même pour chercher les choses que nous pouvons améliorer. Ce sera un match avec peu d'espace et peu de temps pour décider quelle est la meilleure action".

Dembélé honoré

Ça n'a échappé à aucun amateur de football ! Lundi, Ousmane Dembélé a été élu Ballon d'Or 2025. Une consécration pour l'attaquant après sa superbe saison sur le plan personnel et la saison historique réalisée par le PSG. Éloigné des terrains depuis le dernier rassemblement avec l'équipe de France, l'ancien joueur du FC Barcelone a reçu les éloges de son entraîneur devant les médias : "Nous sommes aussi la meilleure équipe du monde et nous sommes fiers de ça. Voir Ousmane Dembélé récompensé, c'est super. Ce fut un lundi presque parfait malgré la défaite dans le Clasico. Voir Ousmane Dembélé partager le Ballon d'or avec les supporters et ça n'arrivait pas avant. Chapeau. Ça a été une semaine différente avec beaucoup de sentiments. C'est beau de recevoir des trophées individuels comme Ousmane, le club et moi. Le plus beau, c'est de voir la réalité après le Ballon d'or, cet amour et partager ensemble ce que nous avons obtenu l'année dernière. En même temps, c'est un défi pour nous parce que nous voulons continuer. On est prêt pour le match de demain". Pour célébrer le Ballon d'Or, le PSG a fait appel au rappeur PLK qui viendra donner un concert après la rencontre face à Auxerre.

Affronter le PSG, "c'est une chance"

Entraîneur de l'AJ Auxerre, Christophe Pélissier a loué les qualités de l'effectif parisien en conférence de presse. Pour l'ancien technicien passé par Lorient notamment, la marche semble trop haute : "C'est une chance de pouvoir jouer la meilleure équipe d'Europe, voire du monde, en plus dans son stade. On ne joue pas notre championnat sur ce match, il n'y a pas de pression particulière, si ce n'est donner une bonne opposition. Mais je parle rarement de ce qui s'est passé la saison dernière. Déjà, ce ne sont pas les mêmes joueurs. Il n'y a même pas de comparaison à faire. Le PSG est devenu champion d'Europe. Sur l'aspect confiance et mental, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut se dire que c'est un peu comme un match de Coupe de France, David contre Goliath. C'est comme ça pour tous les autres clubs, même en Europe. J'ai vu le match contre l'Atalanta (victoire 4-0 en ouverture de la Ligue des Champions), qui n'a pas existé".

Si la mission paraît compliquée selon Christophe Pélissier, ce n'est pas impossible de créer un exploit au Parc des Princes : "Face à Paris, c'est 20, 25% de possession pour l'adversaire. Il va falloir l'exploiter au mieux et être très solidaire pour bien défendre. On ne va pas révolutionner notre façon de faire face à eux. Mais il ne faut pas avoir peur de jouer le PSG. Ce sont des matches pour lesquels on ne risque rien car la défaite est logique, à nous de montrer nos qualités. Et on en a. Notre championnat ne se jouera pas là mais ça ne veut pas dire qu'on ira là-bas en victime. Il faut être capable d'essayer de leur poser des problèmes et appuyer là-dessus. Si on ne monte pas les curseurs à tous les niveaux contre une équipe comme ça, on n'existe pas".

À quelle heure débute PSG - Auxerre ?

Le coup d'envoi du match de la sixième journée de Ligue 1 opposant le Paris Saint-Germain à l'AJ Auxerre est prévu samedi 27 septembre à 21h05 au Parc des Princes. Thomas Léonard sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder PSG - Auxerre ?

Détenteur des droits TV du championnat de France, Ligue1+ diffusera l'affiche entre les Parisiens et les Auxerrois.

Comment suivre PSG - Auxerre en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de la sixième journée de la Ligue 1 entre le PSG et l'AJA sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur Ligue1+.

Quelles sont les compositions probables de PSG - Auxerre ?

PSG : Chevalier (G) - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, L. Hernandez - Zaïre-Emery, Vitinha, Lee - Mbaye (ou Barcola), Mayulu, Kvaratskhelia.

Auxerre : Léon (G) - Senaya, Siwe, Sierralta, Akpa, Mensah - Casimir (ou Namaso), Owusu, Danois, Sinayoko - Mara.

