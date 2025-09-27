Atlético - Real Madrid : premier test pour le Real de Xabi Alonso

Invaincu depuis le début de la saison, le Real Madrid de Kylian Mbappé passe son premier test sérieux sur la pelouse de son voisin, l'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann, ce samedi lors de la 7e journée de Liga à partir de 16h15.

Avec sept victoires en sept matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le Real Madrid a bien démarré sous les ordres de son nouvel entraîneur Xabi Alonso. Leader de Liga avec 18 points pris sur 18 possibles, le Real passe son premier grand test ce samedi lors du derby madrilène, sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (coup d'envoi à 16h15 à l'Estadio Metropolitano). Les Madrilènes restent sur une victoire convaincante à Levante ce mardi (1-4), grâce notamment à deux buts marqués par Kylian Mbappé.

L'international français est incontestablement l'homme en forme côté Real dans ce début de saison. Après une Coupe du monde des clubs ratée, notamment à cause d'une maladie, le Français a inscrit marqué neuf buts en sept rencontres toutes compétitions confondues cette saison, dont sept en championnat, ce qui en fait le meilleur buteur de Liga à l'heure actuelle. Xabi Alonso peut aussi se réjouir du très bon match de Vinicius à Levante cette semaine. Après des premières semaines compliquées, le Brésilien devra confirmer ce samedi sur une pelouse où il devrait encore recevoir un traitement de faveur de la part des supporters colchoneros...

L'Atlético 9e de Liga

De son côté, l'Atlético de Madrid ne connaît pas la même réussite depuis le début de saison. Avant le succès contre le Rayo Vallecano ce mercredi (3-2), grâce à un triplé de Julian Alvarez, l'Atlético vivait son pire début de saison sous Diego Simeone, avec seulement six points pris en 5 rencontres. Sous pression, l'entraîneur argentin sait pertinemment qu'une victoire contre le Real Madrid peut lancer la saison de son équipe, qui ne pointe qu'à la neuvième place de la Liga après six journées.

Mais cela n'inquiète pas réellement Diego Simeone. "Quand le match débute, le classement ne compte pas", a-t-il assuré lors de la conférence de presse d'avant-match ce vendredi à Madrid. La saison dernière, l'Atlético et Real s'étaient quittés à chaque fois dans le derby en Liga sur le score de 1-1. À l'Estadio Metropolitano, le Real n'a gagné qu'un seul de ses six derniers matchs en championnat et mesure donc la tâche qui l'attend ce samedi.

Les compos d'Atlético de Madrid - Real Madrid :

Pour ce derby face au Real Madrid, Diego Simeone est privé de trois joueurs (Thiago Almada, Johnny Cardoso et José María Giménez), alors qu'Alexander Sorloth a purgé sa suspension et est disponible. Mais c'est Antoine Griezmann qui devrait accompagner Julian Alvarez devant, dans le 4-4-2 que devrait aligner l'entraîneur argentin.

Le onze de départ probable de l'Atlético de Madrid : Oblak - Llorente, Le Normand, Lenglet, Galan - G. Simeone, Barrios, Koke, Gallagher - Griezmann, Julian Alvarez

Du côté du Real, Xabi Alonso est également privé de trois joueurs (Alexander-Arnold, Ferland Mendy et Rüdiger). Après avoir légèrement fait tourner son effectif mardi à Levante, le coach basque devrait aligner sa meilleure équipe possible du moment, avec Güler en soutien de Mbappé, Vinicius à gauche et Mastantuono à droite. A moins qu'il ne décide de lancer Bellingham d'entrée pour la première fois de la saison.

Le onze de départ probable du Real Madrid : Courtois - Carvajal, E. Militao, Huijsen, Carreras - Tchouaméni, Valverde - Mastantuono, Güler, Vinicius - Mbappé.

Heure, chaîne, comment voir Atlético de Madrid - Real Madrid en direct

Ce match entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur beIN Sports, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les deux plus grands clubs de Madrid, à partir de 16h15 ce samedi 27 septembre, il faudra se rendre sur le site de beIN Sports ou sur le site de Canal+.

Pour cette rencontre de la 7e journée de Liga, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce derby face à l'Atlético. La cote pour une victoire des Merengue oscille entre 2 et 2,3 tandis que celle d'une victoire à domicile des Colchoneros se situe vers 3. La cote pour un match nul est comprise entre 3,5 et 4.