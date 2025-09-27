DIRECT. Atlético - Real Madrid : Mbappé inarrêtable, suivez le match

Kylian Mbappé a relancé le Real Madrid sur la pelouse de l'Atlético de Madrid, ce samedi lors de la 7e journée de Liga. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

17:16 - Le but de Mbappé en vidéo Discret en début de rencontre, Kylian Mbappé a relancé le Real dans ce derby en marquant sur sa première opportunité, après un bon une-deux avec Arda Güler. Découvrez ce but en vidéo.

17:10 - C'est la pause ! 2-2 entre l'Atlético et le Real C'est la pause à l'Estadio Metropolitano ! L'Atlético et le Real se rendent coup pour coup dans ce premier derby de la saison (2-2). Le Normand (14e) et Sorloth (45e+2) ont marqué côté Atléti, Mbappé (25e) et Güler (37e) côté merengue.

17:08 - Vinicius repris au dernier moment Bien lancé en profondeur dans le dos de la défense de l'Atlético, Vinicius parvient à contrôler avant d'être repris au dernier moment par Le Normand, qui le bloque pour qu'Oblak capte le ballon.

17:05 - BUT ! Sorloth égalise (2-2) ! L'Atlético égalise par Sorloth et cette fois il ne devrait pas être annulé ! Sur un centre venu de la gauche signé Koke, le Norvégien s'intercale entre Huijsen et Carreras et trompe Courtois d'une tête bien placée. 2-2 entre l'Atlético et le Real dans une folle première période !

17:02 - Sept minutes de temps additionnel L'arbitre accorde pas moins de sept minutes de temps additionnel dans cette première période entre l'Atlético et le Real.

17:01 - Le but de l'Atlético annulé L'arbitre annule logiquement le but marqué par Clément Lenglet, qui a clairement marqué du bras. Dommage pour le Français, qui a semblé avoir peur du ballon alors qu'il aurait pu marquer de la tête sur ce coup-là... Le score reste de 2-1 en faveur du Real !

16:59 - BUT ! L'Atlético égalise (2-2) ! L'Atlético de Madrid égalise dans cette première période folle ! Sur un corner tiré par Julian Alvarez, Lenglet pousse le ballon au fond des filets mais paraît marquer de la main....

16:58 - Vinicius hué Pour une faute sur Giuliano Simeone, Vinicius est hué par les supporters de l'Atléti mais échappe au carton jaune. Corner pour l'Atlético !

16:55 - Alvarez sur le poteau ! L'Atlético passe tout près d'égaliser ! Trouvé à 25 mètres du but plein axe, seul, Julian Alvarez a le temps d'enrouler une frappe puissante mais le ballon rebondit sur le poteau ! Courtois paraissait battu.

16:54 - BUT ! Güler donne l'avantage au Real (1-2) ! Le Real Madrid prend l'avantage dans ce derby ! Sur un ballon dégagé en catastrophe par Huijsen depuis sa surface, Robin Le Normand redonne bêtement le ballon aux Merengue de la tête, alors qu'aucun de ses coéquipiers ne le prévient qu'il est seul. Vinicius accélère sur le côté gauche et fixe deux joueurs avant de centrer pour Arda Güler qui reprend en demi-volée du gauche au point de penalty pour tromper Oblak !

16:51 - Corner pour le Real Le Real Madrid obtient un corner dans ce temps fort en sa faveur dans cette première période. Arda Güler le frappe sortant pour Huijsen mais l'international espagnol commet une faute.

16:48 - L'Atlético a reculé Le but de Kylian Mbappé a annihilé les intentions offensives de l'Atlético de Madrid dans cette première période et a surtout fait reculer le bloc colchonero, qui paraît redouter un nouvel appel en profondeur du Français.

16:45 - 8e but en Liga pour Mbappé Kylian Mbappé confirme aujourd'hui qu'il est décidément en grande forme en ce début de saison. Le Français vient de marquer son huitième but de la saison en Liga, en sept matchs. Sans oublier ses deux buts marqués contre l'OM en Ligue des champions.

16:42 - BUT ! Mbappé égalise pour le Real (1-1) Le Real Madrid égalise dans ce derby ! Kylian Mbappé s'occupe de tout pour les Merengue. Trouvé par Tchouaméni au milieu, il se retourne pour jouer avec Arda Güler, qui lui remet parfaitement en profondeur. Après un bon contrôle dans la surface, le Français croise son tir et trompe Oblak qui ne peut rien faire. 1-1 après 25 minutes de jeu à Madrid !

16:39 - Choc Sorloth-Courtois Encore lancé dans la profondeur, Alexander Sorloth est un peu lent pour reprendre le ballon dans la surface et se jette pour tacler le ballon mais le rate et heurte Courtois finalement. Le gardien belge se plaint un petit peu avant de se relever.

16:37 - Courtois décisif.. pour rien Parfaitement lancé en profondeur par Sorloth, Giuliano Simeone accélère vers la surface pour défier Courtois mais sa dernière touche est trop longue et il bute sur le gardien belge. Il est finalement signalé hors-jeu.

16:35 - L'Atlético continue Les joueurs de l'Atlético ne se contentent pas de ce but marqué par Robin Le Normand et continuent d'attaquer. Nico Gonzalez obtient un bon coup franc après une faute d'Arda Güler, mais l'Atléti n'en profite pas.

16:31 - BUT ! L'Atlético prend l'avantage (1-0) ! L'Atlético de Madrid prend l'avantage dans ce derby face au Real Madrid ! Sur un coup franc lointain, les joueurs de Diego Simeone combinent bien et le ballon arrive jusqu'à Giuliano sur la droite, mal repoussé par la défense merengue. Il s'applique sur le centre et trouve Robin Le Normand qui reprend de la tête et trompe Courtois de près ! 1-0 pour l'Atlético après 15 minutes de jeu.

16:28 - Sorloth de la tête ! Sur une très belle projection des Colchoneros, Barrios prend de vitesse Carreras sur le côté droit et centre de loin pour Sorloth dans la surface. Le Norvégien choisit de reprendre de la tête au lieu de contrôler et tente de lober Courtois, mais le Belge détourne en corner. Un corner qui ne donne rien.

16:25 - Mbappé touche beaucoup le ballon Kylian Mbappé est beaucoup trouvé par ses coéquipiers dans ce début de match et le Real parvient à imposer une longue séquence de possession aux joueurs de Diego Simeone pour la première fois dans ce début de match.

16:23 - Militao revient sur la pelouse Après des soins mais en grimaçant, Eder Militao revient sur la pelouse en boitillant. Asencio est parti s'échauffer, au cas où le Brésilien devrait sortir.

16:22 - Militao reste au sol Sur cette superbe action défensive, Militao a reçu le pied de Sorloth dans la cheville en lui enlevant le ballon au dernier moment. Le Brésilien souffre et ne s'est pas relevé, le jeu est arrêté.

16:21 - Sorloth dans la profondeur ! Les Colchoneros ne relâchent pas la pression dans ce début de match. Hancko parvient à lancer Sorloth dans la profondeur dans le dos de la défense du Real, mais le Norvégien manque un peu de vitesse et se fait reprendre par Militao au moment de frapper, seul face à Courtois.

16:18 - Premier corner pour l'Atlético L'Atlético entame fort ce derby devant ses supporters et obtient un premier corner grâce à Julian Alvarez. Mais ça ne donne rien et Courtois, sous les sifflets, peut relancer les siens.