La Fifa inquiète, Trump menace la Coupe du monde 2026

Le président américain a clairement menacé de réaliser certaines actions contre la Coupe du monde.

Nouvelle sortie médiatique de Donald Trump cette semaine à propos de la Coupe du monde de la Fifa 2026. Le président américain, spécialiste des sorties polémiques, a menacé de changer les sites "dirigés par des extrémistes de gauche" qu'il considère comme dangereux.

Par cette déclaration, il a directement ouvert la porte à la délocalisation de certains matchs de la Coupe du monde 2026 , qui se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. "Ces villes sont dirigées par des extrémistes de gauche qui ne savent pas ce qu'ils font. Nous allons veiller à ce que ces matchs se déroulent en toute sécurité. Si nous estimons qu'une ville pourrait être, même vaguement, dangereuse pour la Coupe du monde, nous la déplacerons ", a déclaré Trump à la Maison Blanche, dans des propos rapportés par le New York Times sur les matchs de la Coupe du monde prévus à Seattle (six au Lumen Field) et à San Francisco (six au Levi's Stadium).

"La Coupe du monde se déroulera en toute sécurité. Si je ne le pense pas, nous déplacerons les matchs dans d'autres villes. Mais j'espère que cela n'arrivera pas (...) Nous avons maintenant un grand Washington, comme vous le savez, mais nous irons aussi à Memphis et dans d'autres villes. Et très bientôt, nous irons à Chicago pour assurer la sécurité de la Coupe du monde" a-t-il lancé. Une nouvelle fois, la Fifa se retrouve dans le doute après les propos américains. L'instance est également dans le doute car l'UEFA menace l'exclusion d'Israël des compétitions européennes d'ici les prochains jours.