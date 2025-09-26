Le Real Madrid récupère plus de 20 millions de la Commission Européenne

Une décision de justice est allée en faveur du Real Madrid.

Dans un litige entre le Real Madrid et la Mairie de Madrid, la Commission Européenne de Bruxelles a déterminé que l'accord d'urbanisme de 2011, lié au développement de la zone de Cuatro Torres, ne constitue pas une aide d'État et qu'aucun traitement préférentiel n'a été accordé au Real Madrid.

Une décision donc contraire à l'accusation faite en 2016 car selon cette dernière, l'accord constituait une aide publique illégale et le Real Madrid était contraint à verser 20,3 millions d'euros aux caisses municipales.

L'origine du conflit remonte à loin, 1998, lorsque la municipalité a accepté de céder la parcelle B-32 de Las Tablas au Real Madrid. L'incapacité à respecter cet engagement a conduit à la renégociation de l'accord en 2011. Cet accord prévoyait une compensation économique et urbanistique, dont l'évaluation a été contestée par la Commission. Suite à la décision, le Real Madrid exige immédiatement la restitution des 20,3 millions d'euros versés en 2016, plus les intérêts, considérant que la procédure, qui a duré plus de douze ans, a causé un préjudice financier injustifié. "Cette décision confirme que la gestion du Real Madrid est menée selon les principes de transparence, d'intégrité et d'honnêteté" a lancé le Real.