DIRECT. Marseille - Ajax : l'OM en démonstration dans un Vélodrome incandescent, suivez le match

Ce mardi soir, l'Olympique de Marseille affronte l'Ajax Amsterdam en Ligue des champions. Après la défaite inaugurale face au Real Madrid, les Phocéens veulent se relancer. Suivez le match en direct.

En direct

22:46 - Moro se loupe (4-0, 87e) Rulli est furieux ! Après s'être baladé dans la surface phocéenne, Moro pique son ballon mais ça fuit le cadre.

22:44 - Godts sort (4-0, 84e) Joueur de l'Ajax le plus en vue ce soir, Godts sort, remplacé par l'Espagnol Moro.

22:42 - Dernier remplacement (4-0, 83e) Pour sa première titularisation avec l'OM, Vermeeren sort sous les acclamations. Celui qui a récupéré le plus de ballons ce soir est remplacé par Murillo.

22:39 - Emerson devancé (4-0, 81e) Sur la ligne médiane, Angel Gomes temporise et lève la tête. L'ancien joueur de Lille lance Emerson en profondeur mais Gaaei avait tout vu.

22:38 - Premier marseillais averti (4-0, 79e) Quelques instants après un carton jaune de Gaaei pour contestations, Pierre-Emile Hojbjerg est averti pour une semelle sur Mokio.

22:36 - Folle remontée (4-0, 76e) Après avoir contré une frappe de Mokio, Hojbjerg remontee tout le camp marseillais avant de temporiser.

22:34 - Gaaei se loupe (4-0, 75e) Superbe centre de Godts dans la surface. À la réception, Gaaei remise en une touche mais le ballon termine directement sur un Marseillais.

22:31 - Inquiétude pour Rulli (4-0, 73e) Après un temps-fort néerlandais, Geronimo Rulli s'assoit dans ses six mètres. Le portier argentin se frotte les yeux avant de se tenir les jambes.

22:29 - La parade de Rulli ! (4-0, 70e) Temps-fort pour l'Ajax ! Après un cafouillage, Tylor se trouve sur la gauche de la surface marseillaise. Le milieu frappe mais Rulli se couche vite et repousse en corner.

22:27 - Weah sauve l'OM ! (4-0, 68e) Quelle occasion pour l'Ajax ! Lancé à la limite du hors-jeu, Gloukh se retrouve seul face à Rulli. Il aperçoit Godts sur sa gauche et le sert pour un but tout fait. Weah arrive vite et dégage en corner.

22:25 - Itakura averti (4-0, 65e) Pour l'ensemble de ses fautes, Itakura écope d'un carton jaune après une semelle sur Aubameyang.

22:24 - Aguerd surgit (4-0, 64e) Sur une passe à destination d'Edvardsen, Nayef Aguerd surgit et intercepte le ballon.

22:21 - Paixao sort ! (4-0, 62e) Igor Paixao et Matt O'Riley sortent après l'heure de jeu. Angel Gomes et Pierre-Emile Hojbjerg entrent en jeu. Le Danois récupère le brassard de capitaine.

22:20 - Nouvelle imprécision (4-0, 61e) Godts aperçoit l'appel tranchant de Taylor dans la surface mais la passe est beaucoup trop forte.

22:16 - Godts manque le cadre (4-0, 57e) Trouvé dans son couloir, Godts se met sur son pied droit mais ce n'est pas cadré.

22:15 - Egan-Riley vigilant (4-0, 56e) Superbe intervention défensive de CJ Egan-Riley après un centre vicieux de Gloukh pour Sutalo.

22:14 - Double changement (4-0, 54e) Gaaei et Sutalo prennent les places de Wijndal et Baas pour l'Ajax.

22:13 - Nouveau blessé (4-0, 54e) Après Regeer en première période, c'est au tour de Wijndal de sortir sur blessure.

22:11 - Aubameyang participe à la fête ! (4-0, 52e) Après deux passes décisives, Pierre-Emerick Aubameyang y va de son but ! À la suite d'un coup-franc adverse, Vermeeren initie une contre-attaque. Le milieu parvient à servir Paixao qui repique vers le centre. Le Brésilien adresse un caviar pour son attaquant qui contrôle avant de frapper au premier poteau sur la droite de la surface. Festival pour l'OM !

22:09 - Nombreuses imprécisions (3-0, 50e) En ce début de seconde période, le manque de précision technique dans les passes et les contrôles empêchent les deux équipes d'installer des attaques placées.

22:07 - Première occasion (3-0, 48e) Pas pressé, Geronimo Rulli relance directement sur Edvardsen. L'attaquant lobe l'Argentin qui capte le ballon. Plus de peur que de mal.

22:06 - Aubameyang imprécis (3-0, 47e) Lancé dans la profondeur, Aubameyang centre en une touche pour Greenwood mais l'Anglais est lobé.

22:04 - Ça repart ! (3-0, 46e) C'est reparti au Vélodrome où l'OM mène 3-0. À noter la sortie de Bilal Nadir et l'entrée en jeu de Timothy Weah. Pour l'Ajax, Edvardsen prend la place de Berghuis.

22:04 - Les joueurs de retour Le coup d'envoi de la seconde période est imminent !