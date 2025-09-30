Marseille - Ajax : "Nous pouvons exister en Ligue des champions"... De Zerbi plante le décor avant d'affronter l'Ajax

Ce mardi soir, l'Olympique de Marseille affronte l'Ajax Amsterdam en Ligue des champions. Après la défaite frustrante inaugurale face au Real Madrid, Roberto De Zerbi veut se relancer.

Défaits à Madrid face au Real lors de la première journée (2-1), l'Olympique de Marseille cherche à se relancer en Ligue des champions. Quoi de mieux qu'un match à domicile pour retrouver le chemin de la victoire ? Ce mardi, les Olympiens accueillent l'Ajax Amsterdam. Présent en conférence de presse ce lundi, Roberto De Zerbi n'a pas caché ses ambitions européennes cette saison : "Oui, je pense que nous pouvons exister dans cette compétition. J'aime beaucoup ce groupe, je le trouve fort et positif. Je vois l'engagement dans leurs yeux quand nous parlons tactique, stratégie ou mentalité. Bien sûr, la Ligue des Champions est la compétition la plus difficile. Mais nous avons construit cette équipe pour y être et nous devons jouer avec nos armes et nos qualités, en restant humbles mais ambitieux".

Pour l'emporter ce soir et lancer la saison, l'entraîneur italien pourra compter sur ses recrues : "Les nouvelles recrues ont apporté de la fraîcheur, de l'enthousiasme, de l'expérience et de la qualité. Le mérite en revient au club, à Benatia et Longoria qui ont su bien recruter. Avec des joueurs comme Aubameyang, Emerson ou Greenwood, le niveau a monté. Aujourd'hui, nous avons un climat positif. Mais à Marseille, tout peut changer vite : il faut savoir profiter des victoires tout en gardant les pieds sur terre". Face à l'Ajax, De Zerbi devra se passer de Kondogbia et Traoré Junior, tandis que le capitaine Balerdi est incertain. Le défenseur argentin ne s'est pas entraîné hier lors de la séance collective.

De Zerbi redoute l'Ajax

Habitué aux joutes européennes, l'Ajax Amsterdam est redouté par Roberto De Zerbi : "Bien sûr, quand on prépare le match, on veut le gagner, bien jouer et obtenir un résultat. On a une équipe qui est forte, encore en construction, on a les qualités pour gagner. L'Ajax Amsterdam est aussi une forte équipe, je l'ai vu jouer samedi contre le NAC Breda qui est une bonne équipe. L'Ajax a une histoire, une identité claire comme nous, on veut jouer à la maison et gagner pour les supporters et car on l'a mérité l'an dernier. On veut bien faire pour le match de demain".

"Marseille aura un douzième homme"

De son côté, l'Ajax Amsterdam a débuté sa campagne européenne par une défaite 2-0 contre l'Inter Milan à domicile. Un début de saison compliqué pour les hommes de John Heitinga. Devant la presse, l'ancien défenseur a été longuement critiqué pour le jeu proposé par ses joueurs malgré des résultats convaincants. Le Néerlandais a ciblé les qualités phocéennes : "À Marseille, l'entraîneur dicte sa philosophie. Ils ont beaucoup de combinaisons pour ressortir le ballon, et vont très vite devant. Ils peuvent être très dangereux. C'était flagrant face au PSG (1-1) et même à Madrid (2-1). Cela va être un match intense, difficile, mais ça reste un match comme un autre. On doit montrer à quel point on est bon, prouver que l'on fait partie des meilleures équipes de cette compétition. Il faudra être présent sur chaque ballon, ce sera un bon test".

Présent également en conférence de presse, l'expérimenté Steven Berghuis a confié s'attendre à une "chaude ambiance" : "J'ai parlé à Rulli, il m'a dit que le Vélodrome était prêt à nous recevoir. On sait à quoi s'en tenir. On peut essayer de déjouer cette ambiance en prenant la possession du ballon, mais ce stade reste un obstacle à franchir. Quand j'ai vu qu'on avait tiré l'OM, j'étais très enthousiaste à l'idée de venir ici". L'attaquant a été suivi par son coach : "Je n'ai jamais joué ici, mais je suis curieux. J'en ai beaucoup attendu parler. Bolo Zenden m'a dit que ça pouvait chauffer ici. On sera là, concentré et bien conscient que l'OM aura un douzième homme". Pour cette affiche, John Heitinga sera privé de ses deux principales armes offensives, Kasper Dolberg et Wout Weghorst.

À quelle heure débute Marseille - Ajax ?

Le coup d'envoi du match de la deuxième journée de Ligue des champions opposant l'Olympique de Marseille à l'Ajax Amsterdam est prévu mardi 30 septembre à 21h00 au Stade Vélodrome de Marseille. L'Anglais Anthony Taylor sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder Marseille - Ajax ?

Détenteur des droits TV de la Ligue des champions,, Canal+Foot diffusera l'affiche entre le 25e et le 31e de la C1.

Comment suivre Marseille - Ajax en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la rencontre de Ligue des champions entre les Phocéens et l'Ajax sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions probables de Marseille - Ajax ?

Marseille : Rulli (G) - Pavard, Balerdi, Aguerd - Weah, O'Riley, Hojbjerg, Emerson - Greenwood, Aubameyang, Paixao.

Ajax : Jaros (G) - Gaaei, Sutalo, Itakura, Wijndal - Klaassen, Taylor, Regeer - Edvarson, Godts, Konadu.

