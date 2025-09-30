DIRECT. Kairat Almaty - Real Madrid : Mbappé à nouveau décisif, suivez le match

Le Real Madrid a pu compter sur Kylian Mbappé pour prendre l'avantage ce mardi sur la pelouse du Kaïrat Almaty, lors de la deuxième journée de Ligue des champions. Suivez le match en direct.

En direct

19:58 - Satpaev juste à côté ! Sur un coup franc bien placé sur la gauche, dans l'axe du but, Satpaev enroule bien le ballon au-dessus du mur madrilène mais le ballon passe juste à côté du but. Le public kazakh a cru au but !

19:55 - BUT ! Mbappé signe un doublé (0-2) Le Real Madrid fait le break dans ce début de la seconde période par Mbappé ! Sur un très long ballon dégagé par Courtois, la défense kazakhe se fait surprendre par Mbappé dans la profondeur et personne n'est capable de le rattraper. Le Français pique parfaitement son ballon au-dessus de Kalmyrza pour le 2-0 !

19:51 - Gromyko premier joueur averti Le milieu gauche d'Almaty Valeri Gromyko est le premier joueur du match à recevoir un carton jaune, pour être arrivé en retard sur Franco Mastantuono.

19:50 - Aucun changement à la pause Il n'y a eu aucun changement à la pause du côté d'Almaty comme du côté de Madrid. Les 22 joueurs sont tous revenus sur la pelouse.

19:48 - C'est reparti entre le Kairait Almaty et le Real Madrid ! M. Guida siffle le début de la seconde période entre le Kairait Almaty et le Real Madrid ! Ce sont les joueurs madrilènes qui engagent pour ces 45 dernières minutes.

19:44 - 11e but de la saison pour Mbappé Kylian Mbappé a inscrit ce soir son 11e but de la saison en 9 rencontres, toutes compétitions confondues. 5 de ses 11 buts ont été marqués sur penalty jusqu'ici.

19:38 - Le but de Mbappé en vidéo Kylian Mbappé a inscrit ce soir son troisième but en deux matchs de Ligue des champions pour donner l'avantage à Almaty au Real Madrid (0-1). Son troisième but et son troisième penalty transformé, après les deux marqués face à l'OM (2-1). Découvrez ce but en vidéo.

19:32 - C'est la pause ! Le Real mène à Almaty grâce à Mbappé (0-1) Aucun temps additionnel n'est accordé dans cette première période entre le Kairat Almaty et le Real Madrid (0-1) ! Les Madrilènes mènent grâce à un penalty transformé par Mbappé (25e).

19:31 - Quel geste de Mbappé Trouvé dans une situation compliquée dans la surface, près de la ligne de sortie de but, Mbappé réalise un superbe petit pont sur Sorokin pour s'ouvrir le chemin du but et frappe mais le ballon s'envole au-dessus du cadre !

19:28 - Vinicius enroule son ballon Bien trouvé par Arda Güler sur la gauche, Vinicius repique dans l'axe et devant le manque d'appels de ses coéquipiers finit par décider de frapper. Son ballon enroulé termine directement dans les bras de Kalmyrza.

19:25 - Arad frappe au-dessus Ofri Arad est bien trouvé par Jorginho sur une remise dos au but à l'entrée de la surface après une belle sortie de balle du côté kazakhe, mais il tente trop vite sa chance et frappe de l'extérieur du pied. Cela passe largement à côté.

19:23 - Nouveau corner inoffensif pour le Real Le Real Madrid se procure un quatrième corner dans ce match mais la défense d'Almaty repousse le danger sans trembler, une nouvelle fois.

19:21 - Vinicius capitaine du soir du Real Du côté du Real Madrid, c'est Vinicius qui porte le brassard de capitaine, en l'absence notamment de Dani Carvajal, blessé (et suspendu de toute façon) pour cette rencontre.

19:18 - Almaty dans le creux Les joueurs d'Almaty ne touchent plus vraiment le ballon depuis de longues minutes maintenant et l'écart de niveau entre les deux équipes commence à se voir de plus en plus nettement.

19:15 - 3e but en Ligue des champions pour Mbappé C'est le troisième but en deux rencontres de Ligue des champions pour Kylian Mbappé cette saison, et son troisième sur penalty, après les deux marqués contre l'OM lors de la première journée.

19:12 - BUT ! Mbappé transforme le penalty (0-1) Kylian Mbappé prend évidemment ses responsabilités sur ce penalty et prend Kalmyrza à contre-pied pour donner l'avantage au Real Madrid dans cette première période. 1-0 pour le Real après 25 minutes de jeu !

19:11 - Penalty pour le Real Madrid ! Penalty pour le Real Madrid ! Sur un ballon mal dégagé par la défense kazakhe, Sorokin remise de la tête pour son gardien mais Mastantuono anticipe et touche le ballon avant de se faire faucher par le gardien Kalmyrza. Penalty indiscutable.

19:10 - Almaty souffre de plus en plus Les joueurs du Kaïrat Almaty connaissent un premier (long) temps faible dans cette première période et ont abandonné le ballon aux joueurs du Real Madrid depuis quelques minutes.

19:09 - Mbappé tente sa chance ! Après une belle combinaison plein axe du Real Madrid, le ballon arrive jusqu'à Kylian Mbappé dans la surface. Le numéro 10 merengue ouvre son pied droit mais Kalmyrza se détend bien sur sa gauche et détourne en corner.

19:06 - Corner en faveur du Real Madrid Trouvé en retrait par Fran Garcia sur un centre, Arda Güler reprend du gauche mais un défenseur détourne le ballon en corner. Un coup de pied de coin qui ne donne rien pour les Madrilènes.

19:05 - Le Real sans idée Le Real Madrid a du mal à poser son jeu dans ce début de match et pour l'instant, les Kazakhs jouent parfaitement le coup et sont bien en place. Reste à voir combien de temps cela peut durer.

19:02 - Vinicius manque son face-à-face Vinicius est bien lancé dans la profondeur et échappe à la défense d'Almaty. Le Brésilien pique son ballon par-dessus Kalmyrza mais manque son geste et ça passe finalement largement à côté.

19:00 - Premier corner pour le Real Après une montée de Huijsen, Mbappé obtient un premier corner pour le Real Madrid sur le côté gauche. C'est bien tiré par Güler et Kalmyrza, le jeune gardien kazakh, se manque dans les airs mais aucune conséquence finalement pour son équipe.

18:58 - Mbappé discret Kylian Mbappé est recherché sur la droite par Huijsen d'une longue transversale, mais le Français est repris par Luis Mata. Il réclame une faute mais n'obtient rien. Il est jusqu'ici très discret.