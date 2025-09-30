Kairat Almaty - Real Madrid : Mbappé incertain après un long déplacement

L'entraîneur du Real Madrid Xabi Alonso pourrait faire souffler certains de ses cadres, dont Kylian Mbappé, pour le match de Ligue des champions sur la pelouse du Kaïrat Almaty, ce mardi (18h45), après un très long déplacement.

Comment se remettre de la claque reçue dans le derby madrilène samedi dernier ? C'est la question qu'a dû se poser Xabi Alonso, l'entraîneur du Real Madrid, durant les dix heures de vol entre la capitale espagnole Almaty, au Kazakhstan, à près de 6 500 km de là. Soit le plus long déplacement européen de l'histoire du club, même si ce n'est pas le déplacement le plus long de cette phase de ligue de la Ligue des champions. Le record est justement détenu par Almaty, qui a réalisé un déplacement de 6 900 km jusqu'à Lisbonne, pour y affronter le Sporting Portugal lors de la première journée (défaite 4-1, ndlr).

Après un début de saison parfait (7 victoires en 7 matchs toutes compétitions confondues), le Real a vécu une grosse déconvenue sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (5-2), surtout après avoir mené 2-1 durant la première période, avant de s'écrouler par la suite. Xabi Alonso a été très critiqué pour la gestion de son premier choc à la tête des Merengue, et notamment pour la titularisation de Jude Bellingham pour la première fois de la saison.

Mbappé, 10 buts en 8 matchs

Le comportement de l'équipe madrilène sera donc très observé, surtout lors d'un match aussi inédit qui pourrait très vite se transformer en piège si les coéquipiers de Kylian Mbappé ne mettent pas l'intensité requise pour un match de Ligue des champions. Le Français est l'un des rares joueurs à avoir joué à son niveau samedi dernier à l'Estadio Metropolitano, après avoir inscrit son 10e but en 8 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Mais le Français, qui a disputé toutes les rencontres depuis le début de la saison, pourrait souffler ce mardi, sachant que le Real accueille Villarreal ce samedi lors d'un choc de la Liga.

À cause de ce long déplacement et des trois heures de décalage horaire, Xabi Alonso pourrait être tenté de faire tourner son effectif et de donner du temps de jeu à plusieurs joueurs cantonnés au banc depuis le début de la saison. Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Fran Garcia et Raul Asencio pourraient ainsi débuter. Face aux absences de Trent Alexander-Arnold et de Dani Carvajal, le jeune latéral droit David Jiménez, habituel joueur de la Castilla, a été convoqué.

Les compos de Kaïrat Almaty - Real Madrid : le Real décimé en défense

L'entraîneur de Kaïrat Almaty, Rafael Urazbakhtin, devrait reconduire la même équipe que lors de la première journée de Ligue des champions, lorsque son équipe s'est inclinée sur la pelouse du Sporting Lisbonne (4-1). Dastan Satpaev, le jeune prodige âgé de 17 ans qui rejoindra prochainement Chelsea, devrait encore être titulaire à la pointe de l'attaque kazakhe.

Le onze de départ probable d'Almaty : Kalmyrza - Tapalov, Martynovich, Sorokin, Machado Mata - Kasabulat, Arad - Mrynskiy, Jorginho, Gromyko - Satpaev.

Xabi Alonso est obligé de bricoler pour cette rencontre de Ligue des champions, avec plusieurs absents notamment en défense (Alexander-Arnold, Carvajal, Militao, Rüdiger et Mendy). C'est Valverde qui devrait dépanner à droite de la défense, alors que Carreras devrait souffler à gauche. Au milieu, Ceballos et Camavinga pourraient débuter, comme Bellingham, tandis que Güler et Mbappé, qui ont beaucoup joué depuis le début de la saison, pourraient débuter sur le banc, comme Vinicius. Endrick ou Gonzalo pourraient débuter devant avec Rodrygo.

Le onze de départ probable du Real Madrid : Courtois - Valverde, Asencio, Huijsen, F. Garcia - D. Ceballos, Tchouaméni, Camavinga - Bellingham - Endrick ou Gonzalo, Rodrygo.

Heure, chaîne, comment voir Kaïrat Almaty - Real Madrid en direct

Ce match entre le Kaïrat Almaty et le Real Madrid ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur Canal+ Foot, pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre sur Internet entre Almaty et le Real, à partir de 18h45 ce mardi 30 septembre, il faudra se rendre sur le site de Canal+.

Pour cette rencontre de Ligue des champions, le Real Madrid est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour le premier match de son histoire contre Almaty. La cote pour une victoire des Merengue est très basse puisqu'elle oscille entre 1 et 1,1 tandis que celle d'une victoire des Kazakhs à domicile se situe au-dessus de 20, voire de 25 dans certains cas. La cote pour un match nul est d'environ 10.