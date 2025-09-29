Heure et chaîne TV de la 2e journée de Ligue des champions
Découvrez tous les horaires de la journée de Ligue des champions.
Début de la seconde journée de Ligue des champions ce mardi 30 septembre avec un seul club français au programme, l'Olympique de Marseille. Les Phocéens retrouvent leur entre du Stade Vélodrome pour la première fois de la saison en Ligue des champions en affrontant les Néerlandais de l'Ajax. On suivra aussi quelques chocs comme le Galatasaay - Liverpool ou encore le déplacement périlleux du Real à Almaty. Mercredi, on suivra l'énorme choc entre le Barça et le PSG, mais également Monaco face à Manchester City. Le programme complet :
Mardi 30 septembre
- Kaïrat Almaty - Real Madrid à 18h45 sur CANAL+ FOOT
- Atalanta - Club Bruges à 18h45 sur CANAL+ SPORT
- OM - Ajax Amsterdam à 21h sur CANAL+ FOOT
- Galatasaray – Liverpool à 21h sur CANAL+ SPORT
- Chelsea – Benfica à 21h sur CANAL+ Live 3
- Atlético de Madrid – Francfort à 21h sur CANAL+ Live 4
- Inter Milan - Slavia Prague à 21h sur CANAL+ Live 5
- Bodo/Glimt – Tottenham à 21h sur CANAL+ Live 6
- Pafos - Bayern Munich à 21h sur CANAL+ Live 7
- Multiplex à 21h sur CANAL+ SPORT 360
Mercredi 1er octobre
- Union Saint-Gilloise - Newcastle à 18h45 sur CANAL+ FOOT
- Qarabag - Copenhague à 18h45 sur CANAL+ SPORT
- FC Barcelone – Paris SG à 21h sur CANAL+
- Monaco - Manchester City à 21h sur CANAL+ FOOT
- Arsenal – Olympiakos à 21h sur CANAL+ SPORT
- Villarreal – Juventus à 21h sur CANAL+ Live 4
- Dortmund - Athletic Bilbao à 21h sur CANAL+ Live 5
- Naples – Sporting CP à 21h sur CANAL+ Live 6
- Leverkusen - PSV Eindhoven à 21h sur CANAL+ Live 7
- Multiplex à 21h sur CANAL+ SPORT 360