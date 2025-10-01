11 chambres, des salles de bain de 120 m², une piscine de 24 m... La folie de Lamine Yamal

Quand la star du FC Barcelone décide de louer une maison, elle ne lésine pas sur le luxe.

Le jeune joueur espagnol, deuxième du Ballon d'or 2025 derrière Ousmane Dembélé, est la future grande star du football. Si on ne pourra jamais le comparer à un Lionel Messi et un Cristiano Ronaldo, il va sans aucun doute écrire les prochaines lettres de noblesse du football mondial. Mais à seulement 18 ans, Lamine Yamal ne fait pas toujours parler de lui pour le meilleur.

Il y a quelques mois, la star du FC Barcelone a fêté en grande pompe son anniversaire. Des femmes avec des critères physiques bien précis ont été invitées, des "nains" étaient également de la partie pour faire le spectacle, et l'alcool coulait à flots... Et tout ça dans une maison de luxe louée pour l'occasion.

Car pour le moment et selon plusieurs médias espagnols, Lamine Yamal n'est pas encore indépendant et ne pouvait pas se permettre de réaliser une telle fête dans le cocon familial. L'attaquant habite actuellement dans le quartier de Sant Joan Despí, à proximité du centre d'entraînement du club, où il réside avec sa famille, notamment sa mère.

Résultat, Lamine Yamal a été obligé de louer une somptueuse villa privée à Olivella, près de Sitges (Catalogne), pour environ 40 000 € la nuit pour sa petite sauterie. La maison se compose de onze chambres doubles avec lits balinais et salles de bain privatives, dont certaines de 120 m², d'une piscine à débordement de 24 mètres, d'un bain à remous, d'un cinéma privé, d'un parking pour 50 véhicules, d'un gymnase, d'un potager et d'un redoutable système de sécurité comprenant drones et caméras thermiques.

On vous rassure, ce n'est pas en louant une telle maison que Lamine Yamal aura un trou dans son compte en banque. En prolongeant à Barcelone lors de ses 18 ans, il touchera en salaire de base, 15 millions + 5 autres sous forme de prime à la signature (30 millions divisés par 6 ans de contrat), sans oublier les contrats avec les sponsors. De quoi se louer cette villa pour plusieurs autres fêtes...