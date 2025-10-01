Barcelone - PSG : hécatombe de blessures avant le choc, la compo incertaine

Le FC Barcelone accueille le Paris-Saint-Germain ce mercredi à l'occasion de la deuxième journée de la phase régulière de la Ligue des champions.

Le Barça a fait le plein de confiance avant de retrouver le PSG en Ligue des champions. En effet, les Catalans ont renversé la Real Sociedad en Championnat (2-1) et en ont profité pour prendre la tête de la Liga devant son ennemi juré, le Real Madrid. Avec ce nouveau résultat positif, les hommes d'Hansi Flick restent encore invaincus depuis le début de cet exercice 2025-2026 (7v, 1n). Leur solidité à domicile en Ligue des champions (une seule défaite sur les douze derniers matchs de la phase de groupe/ligue) est un argument de plus.

En face, le PSG s'est remis la tête à l'endroit après avoir été battu par l'Olympique de Marseille il y a un peu plus d'une semaine (0-1). Les Parisiens ont pris le meilleur sur Auxerre le week-end dernier (2-0) pour reprendre la tête de la Ligue 1. Les cinq victoires sur les six derniers déplacements du PSG en Ligue des champions prouvent que les champions d'Europe en titre ne craignent pas d'évoluer hors de leurs terres. Mais problème, le PSG arrive très amaigri pour ce choc. "Il y a des manières différentes de gérer ça. En fait, tu peux avoir des excuses, ou des résultats. Et nous, on veut des résultats, quels que soient les joueurs qui joueront. On va préparer le match comme d'habitude, pour le gagner" a-t-il lancé en conférence de presse.

A quelle heure débute le match Barcelone - PSG ?

Le match Barcelone - PSG débutera à 21h ce mercredi soir. Il se déroulera à l'Estadio Lluis-Companys de Barcelone.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Barcelone - PSG ?

Canal++ diffusera ce Barcelone - PSG. L'expérimenté Michael Oliver sera l'arbitre de ce choc de la deuxième journée de la phase régulière de la Ligue des champions.

Quelle diffusion streaming pour le match Barcelone - PSG ?

MyCanal proposera une diffusion streaming de ce Barcelone - PSG. Il faut disposer d'un abonnement pour avoir accès au match.

Quelles compostions probables pour Barcelone - PSG ?

Hansi Flick a bien des ennuis. Le coach allemand du Barça est privé de Ter-Stegen, Garcia, Raphinha, Gavi et Fermin Lopez. Une longue liste d'absences qui s'est un peu vidée avec le retour de Lamine Yamal. Le prodige espagnol, deuxième du dernier Ballon d'Or, devrait retrouver un poste de titulaire. Le XI probable du FC Barcelone : Szczesny - Koundé, Araujo, Cubarsi, Martin - Pedri, De Jong - Yamal, Olmo, Rashford - Lewandowski.

Au niveau des pépins physiques, Luis Enrique et le PSG ne sont pas en reste. En effet, plusieurs incertitudes règnent. Neves, Doué ou encore Kvaratskhelia sont incertains. Le Ballon d'Or Ousmane Dembélé est d'ores et déjà forfait. Le XI probable du PSG : Chevalier - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Lee, Mayulu, Barcola.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Barcelone - PSG ?

Betclic : Barcelone 1,80 / Nul 4,60 / PSG 3,45

Unibet : Barcelone 1,82 / Nul 4,10 / PSG 3,60

Winamax : Barcelone 1,80 / Nul 4,30 / PSG 3,50