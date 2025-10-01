DIRECT. Barcelone - PSG : le suspense entier dans ce choc après l'égalisation parisienne, suivez le match

Le FC Barcelone accueille le Paris-Saint-Germain ce mercredi à l'occasion de la deuxième journée de la phase régulière de la Ligue des champions. Suivez le match en direct.

En direct

22:25 - D'un but à l'autre (67') Plus vraiment de calcul depuis quelques minutes chez les deux formations. Le ballon va d'un camp à l'autre et ça donne une deuxième moitié de seconde période très enlevée.

22:24 - Un changement défensif (66') Luis Enrique fait entrer Hernandez à la place de Mbaye.

22:22 - NOUVEAU MIRACLE ! (64') Comme en première période, c'est un défenseur parisien qui sauve Chevalier battu. Olmo avait tiré mais Hakimi s'est mué en sauveur du PSG.

22:21 - Le manqué de Yamal (63') L'Espagnol a obtenu le coup-franc et s'en charge lui-même. C'est totalement raté.

22:19 - Mendes proche de l'exclusion (61') Le défenseur parisien, déjà averti en première période, fait une grosse faute aux abords de la surface mais s'en sort sans deuxième avertissement dans ce Barcelone - PSG. Yamal et le Barça pestent.

22:18 - Enfin un peu d'air (60') Un coup de sifflet donne enfin un peu d'oxygène aux Barcelonais qui n'existent pas offensivement depuis le début de la seconde période de ce Barcelone - PSG.

22:15 - Le carton pour Olmo (57') Mbaye en a perdu son crampon. Olmo marche sur le pied du jeune ailier parisien et écope d'un carton jaune assez logique.

22:15 - Zabarnyi ne se fait pas avoir (56') Rashford accélère dans son couloir gauche et tente de revenir dans l'axe. Zabarnyi avait anticipé et concède un corner.

22:13 - Un temps fort parisien (55') Les Parisiens dominent clairement cette entame de seconde période et obtiennent un nouveau corner. Les supporters catalans sont désormais bien silencieux.

22:11 - Barcola bute sur Szczęsny (53') La défense barcelonaise est loin d'être irréprochable et Barcola en profite pour frapper. Szczęsny est sur la trajectoire et repousse sans le moindre risque.

22:10 - Le joli numéro de Mbaye (52') À 17 ans, Ibrahim Mbaye n'hésite pas à provoquer et fait de grosses différences dans son couloir. Il est repris au dernier moment alors qu'il s'apprêtait à frapper.

22:08 - Paris prend des risques (50') La défense parisienne s'obstine à relancer court et c'est parfois très dangereux. Pacho finit par s'en sortir mais c'était limite.

22:06 - Un ballon trop long (48') Olmo cherche à renverser le jeu vers Rashford. Sa passe est trop forte et file directement en touche.

22:05 - La première frappe de la deuxième période (46') Rashford s'excentre quelque peu et frappe en bout de course. Il loupe largelment le cadre.

22:04 - La deuxième période débute ! Après une première période haletante, les acteurs de ce Barcelone - PSG sont de retour pour disputer le second acte. Suspense total à Montjuic puisque les deux équipes sont dos à dos.

21:47 - La mi-temps est sifflée à Barcelone Michael Oliver met un terme au premier acte de ce Barcelone - PSG. Score de parité à Montjuic où les Blaugranas avaient ouvert le score par l'intermédiaire de Torres. Mayulu lui a répondu avant la pause.

21:45 - Deux minutes de plus (45') Le temps additionnel de cette première période de Barcelone - PSG tombe.

21:44 - Mendes averti (44') Un peu trop de nonchalance pour Mendes. Le Portugais fait une mauvaise passe avant de commettre une faute à retardement sur Yamal. Nuno Mendes écope d'un carton jaune et va devoir se méfier maintenant qu'il est sous la menace d'un carton rouge.

21:42 - Quelle occasion !! (42') Barcola, seul contre tous, parvient à se mettre en position de frappe mais sa tentative s'envole au-dessus des cages adverses. Paris est en train de prendre la mesure du FC Barcelone dans cette fin de premier acte.

21:40 - La vigilance de Vitinha (40') Le Portugais a tout vu sur cette talonnade de Torres qui tentait de retrouver Olmo. Le PSG va mieux après une première demi-heure largement dominée par les Blaugranas.

21:38 - PARIS RECOLLE ! (38') LE PSG REVIENT ! Mendes fait encore un énorme déboulé au coeur du jeu et trouve Mayulu entre les deux défenseurs centraux. Le jeune Parisien contrôle et trompe parfaitement Szczęsny.

21:38 - Le geste osé d'Olmo (38') L'ancien meneur de jeu de Leipzig tente un lob tendu depuis le milieu de terrain. L'Espagnol ne trouve pas le cadre.

21:36 - Zabarnyi solide (36') Rashford parvient à contrôler et se met dans le sens du but. Sur son chemin, Zabarnyi fait un gros travail défensif.

21:34 - Mendes a du mal à s'en remettre (34') Le latéral portugais boite bien bas après cette grosse faute de De Jong. Il reste malgré tout sur le terrain.