DIRECT. Monaco - Manchester City : chirurgical, Haaland signe un doublé, suivez le match

Globalement dominé par Manchester City, l'AS Monaco est mené après deux réalisations d'Haaland, ultra efficace devant le but.

En direct

22:25 - La sortie de balle limpide de City (67') Contenu dans ses 20 derniers mètres, City orchestre une sortie de balle magnifique autour de Reijnders en une touche de balle. O'Reily remonte le ballon côté gauche.

22:23 - Sortie de Fati (64') Discret ce soir, Fati cède sa place à Idumbo.

22:21 - Ouattara apporte le danger (63') Lancé en profondeur sur la droite, Ouattara, rapide mais quelque peu maladroit sur l'action, parvient à adresser un centre à ras de terre difficilement dégagé par Manchester City. Monaco conserve.

22:20 - Sorties de Doku et Rodri (61') Doku et Rodri cèdent leurs places à Savinho et Gonzalez.

22:17 - Superbe arrêt réflexe de Donnarumma ! (59') Aux abords des 5,50 mètres côté droit, Akliouche opte pour la frappe soudaine à ras de terre à bout portant. Donnarumma va vite au sol et arrête le ballon de justesse. Superbe arrêt de l'Italien !

22:16 - Sur le contre, grosse faute de Rodri (57') Après un corner pour City, l'ASM récupère le ballon et se projette vite. Coulibaly, qui avait pris le dessus sur Rodri, s'effondre alors que l'Espagnol avait commis une grossière faute. Carton jaune contre le milieu défensif de Manchester City.

22:13 - L'opportunité de Balogun ! (55') Sur ce centre au second poteau de Teze, Balogun tente la reprise difficile dans les 5,50 mètres côté droit.. Il voit son ballon filer en sortie de but.

22:12 - L'ASM gratte un corner (54') Côté gauche, Outtara cherche à glisser un centre à ras de terre mais il est contré. Corner pour Monaco à suivre.

22:10 - Kohn attentif sur sa ligne (52') Sur ce centre venu de la gauche de Doku, Akliouche contre le ballon qui file vers le but monégasque. Heureusement, Kohn était bien attentif.

22:08 - Un faux rythme (50') Les deux formations, comme dans la seconde moitié de la première période, sont sur un faux rythme. City fait tourner sans trouver de continuité pour l'instant.

22:06 - Akliouche face au pressing de City (48') Trouvé dans le centre du terrain, le Français se détache de marquage pour faire la différence sur sa prise de balle. Face au bloc organisé anglais, Akliouche doit se résoudre à repasser derrière.

22:05 - On prend les mêmes et on recommence (47') Aucun changement à signaler à la pause de part et d'autre.

22:04 - Reprise (46') C'est reparti au Stade Louis II !

21:50 - C'est la pause, City porté par un Haaland diablement efficace ! (1-2) Si l'ASM a été globalement dominée dans ce premier acte, il reste que les hommes d'Adi Hutter ont résisté, un temps, avant de craquer face à un Haaland des grands soirs, auteur d'un doublé juste avant la pause. Teze avait pourtant magnifiquement égalisé, seulement quelques instants après l'ouverture du score de City, avec une somptueuse frappe du droit.

21:45 - Le doublé pour Haaland ! (45') Quel efficacité absolument glaciale du Norvégien ce soir ! Très peu touché, il signe un doublé après seulement deux tentatives au but. Face à Salisu dans les airs, Haaland prend le dessus et ajuste une tête ultra précise qui trompe Kohn.

21:43 - Haaland frôle le doublé ! (42') Trouvé entre les lignes dans la surface, Silva ajuste un centre pour Reijnders. Le Néerlandais décoche une petite frappe croisée détournée du bout des doigts par Kohn. Haaland, qui avait bien suivi, tente de pousser le ballon dans le but mais trouve le petit filet extérieur. City était tout proche de reprendre l'avantage :

21:42 - City fait tourner (40') Nouvelle séquence de possession de balle pour City dans le camp monégasque. Rodri lève la tête, fait mine de faire une transversale avant de repasser derrière.

21:38 - Kohn sauve l'ASM ! (38') Monaco subit franchement ces dernières minutes. Dans la surface, O'Reilly reprend de manière puissante un ballon qui traînait du gauche. Kohn plonge du bon côté et repousse le danger !

21:36 - Un coup franc d'oxygène pour Monaco (36') Sous l'eau depuis 5 minutes, l'ASM dispose d'un coup franc lointain. Teze glisse un enroulé qui file dans les gants de Donnarumma.

21:34 - Foden fait trembler la barre ! (34') L'avertissement pour Monaco ! L'Anglais, touché légèrement sur la droite, s'immisce dans la surface et déclenche une frappe puissante du droit. Son ballon s'écrase sur la barre.

21:32 - L'intensité retombe (32') Les Cityzens se contentent de faire tourner le ballon tout en penchant clairement sur le flanc droit de l'attaque. Les Anglais végètent un peu depuis quelques minutes.

21:31 - Rodri pour la transversale (30') A la baguette, l'Espagnol glisse une superbe transversale pour Silva. Le Portugais, dans la surface côté droit, opte pour une remise en deux touches vers Haaland au second poteau. Il ne trouve finalement personne.

21:29 - Salisu vigilant (29') Sur cette petite passe en profondeur de Reijnders pour Haaland en profondeur, Salisu intercepte précieusement le ballon.

21:27 - Diatta est déchaîné ce soir (27') Cette fois côté droit, le piston monégasque est intenable depuis le début de la rencontre. Il porte le ballon jusqu'au poteau de corner anglais où il tente de contourner O'Reilly. Il perd cependant le ballon.