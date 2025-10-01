Monaco - Manchester City : "Redonner de la confiance à mes joueurs", Hutter et l'ASM en plein doute avant le choc

Giflé à Bruges (4-1) en ouverture de la Ligue des champions, Monaco se présente ce mercredi soir (21h) face au géant Manchester City en panne de confiance, mais avec un historique à son avantage.

Au stade Louis II de Monaco, Adi Hutter et ses hommes se présentent ce soir face à Manchester City avec la ferme intention de réagir après la déculottée reçue lors de la première journée de Ligue des champions à Bruges (4-1). Problème, l'ASM reste sur une défaite décevante en Ligue 1 à Lorient (3-1), de quoi remettre en cause la sérénité et la confiance générale du groupe : "Nous devons avouer que nous ne sommes pas dans notre meilleure forme aujourd'hui, tout le monde l'a vu. Mon travail est de redonner de la confiance à mes joueurs" a lâché Adi Hutter en conférence de presse. Des doutes d'autant plus forts qu'en face se dresse un géant anglais de retour, qui reste par ailleurs sur quatre victoires sur les cinq derniers matches toutes compétitions confondues.

Mais même si les Monégasque s'avancent comme large outsider, ils pourront compter sur leur historique face à Manchester City. Rappelez-vous, lors de la saison 2016-2017, lorsque l'ASM avait vécu une soirée historique en huitièmes de finale de Ligue des champions. Vaincue 5-3 au match aller, la formation de Leonardo Jardim, à l'époque, avait renversé la table en s'imposant 3-1 à domicile, faisant mordre la poussière au grand City de Guardiola. Une soirée fabuleuse, qui avait notamment vu l'éclosion au plus haut niveau d'un certain Kylian Mbappé. Cette rencontre marquera ainsi la revanche entre ces deux clubs qui ne se sont plus rencontrés depuis sur la scène européenne.

A quelle heure débute Monaco - Manchester City ?

Le coup d'envoi du match de la deuxième journée de Ligue des champions opposant Monaco à Manchester City est prévu ce mercredi 1er octobre à 21h00 au Stade Louis II de Monaco. L'Espagnol Monsieur Manzano sera au sifflet.

Sur quelle chaîne suivre Monaco - Manchester City ?

Ce match de la deuxième journée de Ligue des champions sera à retrouver sur Canal+Foot.

Quelles sont les compositions probables de Monaco - Manchester City ?

Monaco. Köhn – Dier, Kehrer, Mawissa – Vanderson, Teze, Coulibaly, Henrique – Minamino – Ansu Fati, Balogun.

Manchester City. Donnarumma – Rico Lewis, Ruben Dias, Gvardiol, O'Reilly – Rodri – Bobb, Foden, Reijnders, Doku – Haaland.