Xana Fundación : quelle était la maladie de la fille de Luis Enrique ?

À l'occasion de la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et le FC Barcelone ce mercredi 1er octobre, les Parisiens auront un sponsor inédit.

Un match qui restera gravé pour Luis Enrique. Ce mercredi, à l'occasion de la rencontre de Ligue des champions contre le FC Barcelone, le PSG aura, au dos de son maillot, le sponsor Xana Fundación, le nom de l'association de Luis Enrique, créée après le décès de sa fille. Un geste fort qui a ému le coach parisien. " En premier lieu je voudrais remercier le président pour le geste incroyable de mettre le nom de la Xana Fundación sur le maillot du PSG, à Barcelone. C'est un geste très spécial pour nous, nous ne l'oublierons pas."

La fille de Luis Enrique est décédée d'un cancer de la moelle osseuse en 2019 à l'âge de 9 ans. Malgré la période ultra difficile, le technicien espagnol ne s'est jamais laissé abattre. "Est-ce que je me considère comme chanceux ou malchanceux ? Je me considère comme chanceux, très chanceux", avait-il déclaré. "Xana est venue vivre avec nous pendant neuf merveilleuses années. Nous avons des milliers de souvenirs d'elle. Des vidéos, des choses... incroyables." Mais ce deuil n'est pas géré de la même manière par toute la famille Enrique comme ses parents qui ne peuvent pas avoir de photos de la petite chez eux. "J'ai demandé pourquoi il n'y a pas de photo de Xana. Ma mère m'a répondu : ''Je ne peux pas, je ne peux pas.'' Xana est vivante. Sur le plan physique, elle ne l'est pas, mais sur le plan spirituel, elle l'est. Nous parlons d'elle tous les jours, nous rions et nous nous souvenons. Je pense que Xana nous voit encore. "

La Xana Fundacion

Depuis début 2024, la Fundación Xana accompagne et apporte un soutien logistique, thérapeutique, émotionnel et financier à des dizaines de familles ayant un enfant atteint d'une maladie grave. " On peut leur octroyer une aide au logement ou au transport, sachant que certains parents sont contraints d'arrêter de travailler pour être aux côtés de leur enfant dans cette épreuve. C'est déjà très difficile de vivre une telle expérience lorsqu'on a les moyens, mais ça l'est encore plus si ce n'est pas le cas" avait expliqué Bela Cullell.