Le jour où le gardien du Barça a triché en Ligue des champions en sifflant avec sa bouche

Retour sur une scène totalement lunaire avec le gardien du FC Barcelone.

Alors que le FC Barcelone dispute la Ligue des champions cette année et notamment le PSG lors de la deuxième journée ce mercredi 1er octobre, retour sur un épisode un peu cocasse qui a marqué l'histoire de la plus prestigieuse des compétitions. C'était en 2010 lors d'une rencontre entre Copenhague et le FC Barcelone. Sur un ballon profondeur, l'attaquant du club danois part seul et s'arrête après un coup de sifflet qui semblait lui signifier un hors jeu. Problème, c'était le gardien du Barça, Pinto, qui a sifflé à la place de l'arbitre.

Pinto a reconnu que "le coup de sifflet est un peu un piège" et l'a justifié dans l'émission de Josep Pedrerol en expliquant que c'est "comme lorsqu'un attaquant feinte, plonge et que c'est un penalty. Cela fait partie du football."

"Je me suis fait prendre quand Xavi m'a pointé du doigt depuis le banc et j'ai répondu OK, c'était utile" a-t-il expliqué. Un geste avec de grosses conséquences et sanctions. "J'avais l'air d'un prisonnier ! Ils m'ont emmené en Hollande pour un procès et tout… Oh mon Dieu, j'ai cru tuer quelqu'un. Je suis allé témoigner devant l'UEFA. J'ai dit que j'avais sifflé pour appeler mes coéquipiers à venir défendre", et il admet que " je l'ai effectivement fait, mais à ce moment-là, j'ai levé la main pour hors-jeu. L'UEFA m'a infligé une amende colossale. Une amende que Barcelone m'a aidé à payer" conclut-il. Le joueur avait également été suspendu pour deux matchs de Ligue des Champions, considérant que le gardien blaugrana avait provoqué une faute