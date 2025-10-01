Des kebabs à son mariage, Erling Haaland se met à nu

Le Norvégien s'est confié comme rarement sur sa vie privée.

La star norvégienne de Manchester City s'est confiée comme rarement à une télévision norvégienne, évoquant notamment sa vie privée et son couple. Le numéro 9 a expliqué que c'est sa petite amie qui l'a contacté en premier. "Elle m'a contacté en premier. Elle m'a envoyé un message. Mais elle jouait dans le même club que moi, le Bryne Fotballklubb. Elle me cherchait donc."

Le "Cyborg", son surnom, a également évoqué les détails de sa vie de tous les jours avec Isabel Haugseng Johansen. "Je prépare le dîner… Bon, ça va être un peu gênant pour elle de le dire, mais elle aime aussi les jeux vidéo. Alors on joue à Minecraft ensemble. On s'assoit et on joue, on construit des maisons, etc. Ou alors on rentre à Bryne et on commande des kebabs." Et justement, en parlant de kebab, l'attaquant semble déjà connaître son prochain menu de mariage. "Lors d'un mariage, vous voulez servir la meilleure nourriture possible, il vaut donc mieux que ce soit des kebabs" a-t-il lancé de façon très sérieuse.

Papa d'un petit enfant, il est également revenu sur les sacrifices au quotidien et les anniversaires manqués. "Je pense que Pep Guardiola serait un peu contrarié si je lui demandais si je pouvais manquer un match (pour l'anniversaire de son fils). Mais après ma carrière, je pourrai être présent à toutes les fêtes d'anniversaire et de remise de diplômes. Donc, pour l'instant, je dois me sacrifier pour l'équipe et, si possible, être présent. Mais s'il y a un match, je ne pourrai pas être présent. C'est comme ça."