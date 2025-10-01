Pourquoi le Barça ne joue toujours pas au Camp Nou et affronte le PSG au stade olympique Lluís-Companys ?

Pour la rencontre face au PSG en Ligue des champions ce mercredi, le FC Barcelone est encore privé de son stade.

Le temps est long. Le FC Barcelone, qui espérait jouer au Camp Nou pour accueillir le champion d'Europe parisien à l'occasion de la 2e journée de Ligue des champions, ne peut toujours pas. Cela fait désormais plus de deux ans et demi que les Catalans ne peuvent plus jouer dans leur stade mythique, totalement rénové, mais qui affiche de gros retard de livraison (en attente depuis novembre 2024).

Agrandissement à 105 000 places, toit panoramique, tribunes reconstruites ou entièrement rénovées, avec de nouveaux sièges aux couleurs du club et des lumières LED pour accompagner l'entrée des joueurs... Le spectacle annoncé va être grandiose, mais il tarde à venir et l'enjeu est important pour le Barça.

La raison des reports, la sécurité. Les travaux, gérés par l'entreprise Limak, ont accumulé les retards, notamment pour des questions de permis et de plaintes, venues de salariés contestant leurs conditions de travail et de riverains excédés par le bruit. Il est également question de lacunes au niveau des issues de secours et de l'évacuation du terrain, de rampes et d'escaliers mal finis, et d'un problème d'accessibilité des véhicules, selon le journal Sport. Le maire Jaume Collboni a pris lui-même la parole pour justifier l'énième report. "Lorsque les techniciens disent que le lieu n'est pas sûr, notre devoir est de refuser le permis, comme nous le faisons avec toute autre installation à Barcelone, a-t-il rappelé. La priorité est la sécurité. Tant que les pompiers et la police municipale n'ont pas donné leur approbation finale, aucun permis ne sera accordé." Le FC Barcelone n'a même pas pu obtenir un certificat de fin de chantier, pour la première phase de construction et offrir donc une enceinte à 27 000 places dans un premier temps.

Mais bonne nouvelle, le prochain match de Ligue des champions face à l'Olympiakos le 12 décembre aurait été enfin annoncé du côté du Spotify Camp Nou.