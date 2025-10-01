On a demandé à Chat GPT le score et les buteurs de Barcelone - PSG, l'IA annonce un gros spectacle

Selon Chat GPT, le match entre le Barça et le PSG s'annonce spectaculaire.

La seconde journée de Ligue des champions se termine ce mercredi 1er octobre avec un choc, Barcelone - PSG. Les Catalans, vainqueurs sur la pelouse de Newcastle lors de la première journée, disputent leur premier match de la saison à domicile. Dans un duel digne d'une finale, les deux équipes s'avancent avec une certaine indécision.

Vainqueur de la LDC l'année dernière, le PSG est, en théorie, favori. Mais avec la cascade de blessures (Doué, Dembélé notamment), les Parisiens ne sont pas annoncés comme les grands gagnants selon Chat GPT qui mise sur une victoire des Catalans sur un score fleuve, mais serré de 3-2. L'IA souligne la série de victoires du Barça et son jeu léché vers l'avant avec des joueurs comme Lamine Yamal et Pedri qui doivent permettre aux Barcelonais de faire la différence. Un peu frileux sur les bords, il a quand même mentionné un score de 2-2 si le PSG arrive à bien tenir le coup et profiter des erreurs du Barça.

Comme nous sommes un peu joueur, nous avons également demandé les buteurs et le scénario du match. Pour Chat GPT, Lewandowki ouvrira la marque à la 13e minute sur un centre de l'inévitable Lamine Yamal. Un avantage de courte durée car Ramos égalisera pour le PSG à la 36e sur un service de Vitinha. Dès l'entame de la seconde période, la pépite espagnole Lamine Yamal donnera l'avantage à la 48e sur une frappe en dehors de la surface. Mais Paris ne se laissera pas faire et c'est Zaire Emery qui égalisera de nouveau à la 62e avant que Pedri ne crucifie les Parisiens à la 78e.