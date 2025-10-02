AS Rome - Lille : les Dogues s'attaquent au gros morceau, heure et chaîne TV

Ce jeudi soir (18h45), pour le compte de la 2e journée d'Europa League, le LOSC se prépare à affronter l'adversaire le plus coriace de son calendrier européen, l'AS Rome.

Après sa victoire logique sur Brann (2-1) en ouverture de la Ligue Europa, il reste désormais à voir ce que ces Dogues ont vraiment dans le ventre. Et quoi de mieux que l'un des favoris de cette compétition, l'AS Rome, pour se jauger. Les hommes de Bruno Genesio, actuels 6es de cette phase de ligue, pourraient s'ouvrir grandement les portes d'une qualification en cas de victoire en Italie, surtout au vue du standing des équipes qu'ils leur resteraient à affronter dans la compétition : le PAOK, l'Etoile Rouge de Belgrade, le Dinamo Zagreb, Young boys , le Celta Vigo et enfin Fribourg.

L'AS Rome réalise pour l'instant un excellent début de saison, co-leader de Serie A avec Naples et le Milan AC. En Europa League, les hommes de Gian-Piero Gasperini ont entamé la compétition avec une victoire à Nice (1-2). Si les Italiens, finalistes de cette Europa League en 2023, abordent cette rencontre avec confiance, ils pourraient y avoir une faille à exploiter pour les Dogues, notamment au niveau physique. "Nous sommes encore dans une phase d'évaluation de nos forces. Ce match a aussi montré que certains joueurs avaient éprouvé des difficultés au bout d'une semaine avec trois matchs" avait analysé le coach italien il y a quelques jours.

A quelle heure débute AS Rome - Lille ?

Le coup d'envoi du match de la deuxième journée de Ligue Europa opposant l'AS Rome à Lille est prévu ce jeudi 2 octobre à 18h45 au Stadio Olimpico de l'AS Rome. Le Belge Monsieur Lambrechts sera au sifflet.

Sur quelle chaîne suivre AS Rome - Lille ?

Ce match de la deuxième journée de Ligue des champions sera à retrouver sur Canal+Foot.

Quelles sont les compositions probables de AS Rome - Lille ?

AS Rome. Svilar - Celik, Mancini, Ndicka - Wesley Franca, Cristante, Koné, Angelino - Pellegrini - Dovbyk, Soule.

Lille. Bodart - Santos, Ngoy, Mandi, Verdonk - Mukau, Bouaddi - Fernadez-Pardo, Haraldsson, Correia - Giroud.