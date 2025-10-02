DIRECT. AS Rome - Lille : suivez le match
Ce jeudi soir (18h45), pour le compte de la 2e journée d'Europa League, le LOSC se prépare à affronter l'adversaire le plus coriace de son calendrier européen, l'AS Rome.
18:30 - La composition du LOSC !
Pour son 900e match en professionnel, Olivier Giroud est capitaine ce soir ! En l'absence de Romain Perraud, Calvin Verdonk enchaîne au poste de latéral gauche.
18:25 - La composition de l'AS Rome !
L'AS Roma aligne quasiment du classique avec les présences de Celik et Ndicka en défense. Pas de Mancini à leurs côtés mais Hermoso. Cristante est capitaine ce soir.
18:18 - Genesio s'attend à un gros match
Le coach lillois s'attend à une opposition particulièrement féroce ce soir face à l'AS Rome : "L'AS Rome est une équipe du même calibre que celles qu'on avait affrontées en Ligue des champions la saison dernière. C'est l'Europa League mais ce sera du niveau Ligue des champions", a lâché l'entraîneur en conférence de presse.
18:09 - Aucune confrontation
Ces deux formations ne se sont jamais rencontrées sur la scène européenne. Le seul match en date remonte à un amical en 2019 où l'AS Rome s'était imposée (2-3).
18:00 - Des Dogues avec des ambitions
Lille a aussi entamé son début de compétition par une victoire face à la modeste formation de Brann (2-1). Face à Rome, c'est un vrai de test qui attend les hommes de Genesio, certainement le plus difficile de leur calendrier. En Ligue 1, le LOSC, 6e, reste sur une défaite à domicile face à Lyon.
17:53 - L'AS Rome, un candidat crédible au titre
En ce début de saison, l'AS Rome, finaliste de la compétition en 2023, s'avance cette année encore comme un potentiel candidat au titre. Les hommes de Gasperini ont d'ailleurs commencé par une victoire en ouverture à Nice (1-2). En championnat, les Romains sont co-leader avec l'AC Milan et Naples.